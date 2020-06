DTI cu control den construccion

Dienst Technische Inspecties ta anuncia cu den e “Normal nobo” cu e afdeling Veiligheidsinspectie lo sigi cu su inspeccion y controlnan riba proyectonan di construccion pa por sigi garantisa e seguridad.

Afdeling Veiligheidsinspectie en onderzoek (VI&O) ta wak primordialmente e siguridad di e trahado na pia di trabou.

Durante DTI su bishita na e lugar di construccion, hopi biaha e compania of trahado no ta cumpli cu tur e reglanan di siguridad existente.

Adhunto un par di conseho y observacion pa tur trahado of compania cu a cuminsa bek den construccion lo siguiente:

Algun peligernan pa tene cuenta cune durante un construcción ta;

1. Trabou di haltura.

2. Machine cu ta draai.

3. Coriente.

4. Material cu por cai of sali bula.

5. No haci uso di proteccion personal (PPE’s).

Ta importante pa tur stelashi :

a) wordo arma manera fabrica ta prescribi cu tur dos sker pa stabilidad y cu e stelashi ta den un bon condicion.

b) pia nan ta nivela riba vloer y ta bon ahusta.

c) despues di 3 element e mester wordo ankla na e structura of geschoor pa stabilidad.

d) plankinan di 60 – 80 cm pa para riba dje, toaboard y cu leuning pa lomba.

e) tur planki mester tin un stop (klos) bou di dje pa evita pa e planki sali cay foi e stalashi y mester ta claba na otro.

f) stelashi cu ta mas halto cu e edificio mester wordo geaard pa bliksem.

g) trahado nan mester tin nan safety harnass na tur momento bisti y mara na e stelashi.

h) trahado no mag di mara su mes na e sker nan di e stelashi pero na e structura cu ta stabil y por absorba e caida.

Pa trapi di metal:

a) e trapi ta wordo usa pa bai di un luga pa otro, y no pa traha riba dje.

b) e trapi mester steek uit 1 meter.

c) e trapi mester wordo bon segura, pa evita e slip.

d) e trapi ta den bon condición.

e) e trapi no mag di “buig” haña un barica ora di subi e trapi.

f) e trapi no mester wordo poni riba un angulo skerpi of stijl.

Pa trapi di palo:

a) e material mester ta den bon calidad, e liña di e palo mester ta den su largura (“rechtdradig”).

b) e trapi mester wordo contrui sigun normanan. Usando klos of “inkeping”, distancia di e trede (paso) 25 cm. Usa 2×4 pa trede (paso), e pia nan mester tin bon grip ora para riba dje.

Pa balkon of opening/buraconan den vloer:

a) vloer opening mester ta afgezet of tapa.

b) e piso completo mester tin baricada pa evita e peliger di caida di personanan.

c) mester buta aviso cu indicacion di peliger di caida.

d) trahadornan mester tin safety harnass na tur momento bisti y mara ora cu ta traha serca di e rand.

Pa machine cu ta draai:

a) mester tin su capa di proteccion riba e machine.

b) zaagmachine of grinder (“aan/uit knop”) mester ta traha.

c) machine cu ta den mal condicion mester wordo saka foi di uso.

d) kabel di coriente no mag di ta pela of gelast na otro.

e) usa proteccion personal adecua ora ta opera e machine.

Extension Cord y cashi coriente:

a) extension cord cu ta den mal condicion mester wordo saka for di uso.

b) purba usa extension cord cu ground.

c) cashi di coriente mester tin su tapa.

d) tur stopcontact mester tin su tapa.

e) cashi di breaker mester tin un hoofdschakelaar, ground y ta den un bon condicion.

f) verlengsnoer cu mas cu 3 verbinding mester wordo saca for di servicio.

Puntonan general:

a) riba piso unda ta traha mester un baricada y cu su toeboard.

b) no lanta material cu no ta wordo mara adecua.

c) no ta cana bou di un grua ora cu e ta lantando of pasando material den halto.

d) mester pone atencion ora ta cana banda di hende cu ta cortando of welder.

e) tene cuenta tur ora pa loke ta pasa rond di bo persona.

Uso di proteccion personal (PPE’s):

a) den construccion mester bisti un veiligheidshelm/safetyhelm.

b) no ta permiti pa usa un “bumb caps” manera un veiligheidshelm (“hard hat”) den construcción.

c) mester bisti sapato di seguridad prome cu drenta den construcción (safety shoes).

d) mester usa e proteccion adecua pa cada trabou.

e) na entrada di construccion mester tin e regla nan di seguridad y e proteccion nan cu tur trahado mester usa.

IMPORTANTE: Riba tur projecto mester tin suficiente baño pa trahador y dividi na sexo. E baño mester wordo hasi limpi tur dia. Pa mantene hygiëna mester tin e facilidad disponibel pa laba e man.

Pa trahador nan cu ta break na trabou mester tin un mesa cu un afdak pa proteha di solo y awa limpi pa bebe.

Por manda pregunta via nos email dti@setarnet.aw y Facebook page: Dienst Technische Inspecties. Por yama pa información na : Tel: 5845300.

Nos ta pidi pa sigi e instruccionnan di DVG y e Task Force encarga pa controla e rekisitonan en conexión cu COVID-19.

SEGURIDAD NA PROME LUGAR!

