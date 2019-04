DTI cu charla tocante siguridad na pia di trabao

Diabierna DTI a para keto na e Dia Internacional di Siguridad y Salud. Tin cierto evenemento, charlanan cu a tuma luga diabierna ultimo’.

Sr. Anko Koopmans, director di DTI a splica cu e dia aki, aunke cu dienst tabata cera, a purba di para keto ariba e siguridad di Aruba, en general. Y tambe di trahadonan di DTI. E tabata un momento di reflexion. E ta wordo celebra mirando cue ta un dia internacional. Aña 2019 tambe ta 100 aña di ILO (International Labor Organisation). Y ainda pa loke ta siguridad na pia di trabao, tin un caminda largo pa bay.

Pa loke ta siguridad na pia di trabao, ta pa sigura cu e trahado no ta sali herida, tambe un ambiente liber di harrasment, cu bo por haci bo trabao cu yen smaak. Cu e ambiente no ta yena cu stress, mal humor. Malesanan di ofishi, tambe mester wordo evita mas y mas. Ta salud mental y corporal di tur hende na pia di trabao.

Tur hende ta responsabel pa nan mesun siguridad. Kisas hopi hende no sa tur e sistemanan di siguridad, con pa cuida nan mes na pia di trabao. E doño di trabao ta responsabel pa esaki wordo ehecuta, pa hendenan traha y eherce e trabao manera mester ta. DTI ta duna hopi charla y instruccion y e controlnan pa por wak con e trabaonan ta wordo eherce.

Sr. Koopmans a sigui bisa cu pa loke ta siguridad na pia di trabao, e doño di trabao mester aplica e reglanna di siguridad. DTI ta haci esfuerso pa haci control. Pero nan no por t’ey 24/7. E parti di accidente na pia di trabao, esey ta e caso. Ta un lastima cu tin partinan cu no ta wordo reporta y cu DTI ta bay wak tambe den e estadistica, pero ta costa e pueblo (AZV y Svb). E ta un trabao en conhunto, tur hende mester haci nan parti pa nan por bay dilanti. Ta bayendo cada biaha un tiki mas estricto, ta purba di bishita otro luganan di trabao tambe. No solamente construccion. Pero poco poco ta drentando e hotelnan, casnan di cuido, foodtrucknan. Es decir, tin hopi caminda cu por cuminsa y sigui.

E trahadonan, e doñonan di trabao por bay wak mas y mas di DTI, tambe den e parti di duna charla. Y si mester di ayudo pa evualacion di risico, nan t’ey pa yuda. Pero si e ta trabao ta unsafe, nan ta par’e, pero e siguridad ta bay prome cu tur cos.

Tin cambionan tumando luga den DTI, e ambiente ta cambia y esey ta tuma su partiann den dje, pero pa tur trahado na Aruba, corda ariba bo mesun siguridad. Lesa y purba di tene siguridad halto pa bo mes tambe.

