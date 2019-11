DTI a keur 13601 vehiculo den e prome seis lunanan di aña 2019 pero hopi hende no ta presenta pa nan afspraaknan

Nos a combersa cu Sr. Francis di departamento di DTI y ya caba nos ta na fin di 2019 y e ta conta nos con a bai cu e aña cu ta pasando. Den e prome seis lunanan a logra keur un total di 13601 vehiculo na Aruba y compara cu aña pasa esaki ta ongeveer 112 menos. Esaki mayoria biaha tin di haber cu e hendenan ta bin traha un afspraak pero hopi di nan no ta presenta pa keur nan vehiculo. E cifranan cu tin di esakinan ta mas of menos 2124 vehiculo cu tin afspraak pa keur pero nunca nan a yega. Pa traha un afspraa ta cu mester pasa personalmente y no por haci esaki via telefon y e papelnan cu mester tin ta registracion di e vehiculo, seguro valido y mester paga 50 Florin. E ora e persona ta haya un fecha y riba esaki mester presenta pa keur e vehiculo. Pa loke ta e incertidumbre pa cu glasnan di auto cu ta getint, akinan Sr. Francis ta bisa cu e auto por ta getint na banda di pasahero y chauffeur y e glas dilanti mas ta di solamente 15 centimeter pero e balor cu ta valido pa e maneho di glasnan getint, ta di 30 porciento. E auto por ta getint pero ora cu e funcionario midi esaki y e midi bao di 30 porciento, e auto no ta pasa e keuring y e ora mester kita esakinan. Pues e valor ta e cantidad di luz cu por pasa dor di e tint cu mester ta riba 30 porciento. Y esaki ta conta pa e glasnan di pasahero, chauffeur y e parti dilanti manera e funcionario di DTI a bisa caba, e mag di ta solamente 15 centimeter so. Pues di ariba bini abao solamente 15 centimeter. Si e glas aki ta full getint, e auto ta wordo afgekeurd. Pa loke ta trata e luznan nobo cu autonan nobo ta bini cune cual ta e luznan HID, DTI tin un maneho pa cu esakinan??? Akinan Sr. Francis a duna di conoce cu nan ta wordo permiti pero nan mester ta color geel of blanco. Mayoria di e luznan aki ta cumpra na un establecimento Chines y e ta bini cu color blauw y akinan DTI ta controla nan y si e no ta ni blanco y geel, e vehiculo ta wordo afgekeurd. Pero DTI ta bezig cu un investigacion cu aparatonan cu ta midi esakinan principalmente esnan cu ta bini di fabrica caba nan ta bini caba bon. Pero esnan cu ta wordo cumpra despues pa wordo poni riba e vehiculo e luznan aki ta mucho cla pues ora e wordo sendi e ta lusa demasiado cla kiermen pa un un otro automobilista, esta lo wordo geblind. Esaki ta loke DTI ta bezig ta investigando y ora cu esaki caba lo bai implementa un maneho y regla pa cu esaki, pero oa loke ta esnan cu ta bini cla caba for di fabrica, esakinan ta bon y ta pasa e controlnan.

