Siguiendo riba mi serie di comunicado encuanto e dos conceptonan di ley di consenso di reino COHO y RAft, e biaha aki mi lo elabora riba e tema di refinanciamento di nos prestamonan existente door di Hulanda, cual ta un punto cu mi a duna atencion special na dje den nos verslag cu a bay Hulanda pa loke ta trata RAft.

RAft

A base di articulo 16a inciso 4 di e concepto di RAft Aruba lo no por ricibi placa di Hulanda pa refinancia prestamonan existente di Aruba cu a wordo cera prome cu e concepto di ley aki a bin na vigor, ni por refinancia prestamonan pa cubri gastonan di capital. Den e Rft di Corsou y Sint Maarten no tin e limitacion aki incorpora. Esaki ta nifica cu Corsou y Sint Maarten a base di e Rft por haci un fiansa cualkier momento via Hulanda. Pa motibo cu na mi opinion Hulanda ta trata nos diferente y mi no ta compronde dicon. Mi a dedica hopi pregunta riba e limitacion aki den RAft y a haci diferente pregunta al respecto pasobra si Hulanda refinancia nos prestamonan existente sigur esaki lo tin un impacto grandi riba nos situacion financiero.

Raad van State di Hulanda ta señala den nan conseho cu na e momentonan aki Aruba su peso di interes ta equivalente na 20% di e entrada di Gobierno door di e tarifanan halto di nos prestamonan internacional den comparacion cu Corsou y Sint-Maarten caminda esaki solamente 3% y cu esaki ta bin door cu nan no tin e limitacion menciona aki riba den Rft.

Aruba ainda ta den fase di recuperacion di e crisis di COVID-19. Esaki hunto cu nos debenan acumula a consecuencia di esaki ta pone cu Aruba ta un pais di risico halto cu ta pone cu nos (practicamente) no por ricibi fiansa riba e mercado internacional y si por haya lo ta na un porcentahe hopi halto di cual na final Hulanda lo mester aproba tambe. Pa e motibo aki mi a dirigi varios pregunta na Hulanda den e verslag. Den e verslag mi a subraya y haci e pregunta na Hulanda pakico ta haci un distincion entre Aruba y e otro dos islanan Corsou y Sin Maarten. Alabes mi a haci e pregunta na Hulanda dicon nan no a ofrece pa sanea (parti di) e debe di Aruba, creando un punto di salida igual manera tabata e caso na 10-10-10 pa Corsou y Sint Maarten. Na mes momento mi a indica di kier sa dicon Aruba no por refinancia prestamonan existente via Hulanda., esta dicon Hulanda no a brinda nos e posibilidad aki.

Pa finalisa mi ta subraya cu tur e diferencianan aki ta pone cu Aruba tin un diferente punto di comienso y tambe lo experencia e peso diferente y hopi mas pisa den comparacion cu Corsou y Sint Maarten. Pa Aruba e ta bai ta hopi mas facil pa logra e normanan presupuestario y alabes inverti a base di COHO si Hulanda dicidi pa sanea (parti di) nos debenan of brinda nos e posibilidad pa refinancia nos prestamonan existente tambe via nan. Si e parti di ley aki wordo cambia ta nifica cu Aruba lo por logra para mas lihe riba su mesun pianan. Mi lo ta pendiente pa wak den e “Nota naar aanleiding van het verslag” si Hulanda ta habri pa e cambio aki.