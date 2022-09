Desde cu e caso Avestruz a start, nos por lesa y scucha di acusacion, instigacion, insinuacion y mucho mas door di e sospechoso Parlamentario Benny Sievinger. Enberdad een kat in het nauw maakt rare sprongen. Sievinger ta keda acusa pa malversacion (verduistering), labamento di placa ( witwassen), estafa, falsificacion, soborno (tumamento di regalo) y abuso di funcion. Un caso enorme cu sigur ta un berguensa pa nos pais y pa nos organo Parlamento. Caminda lastimamente Sievinger no a haci lo corecto di tuma honor na su mes, retira y laga e caso tuma lugar. Lo contrario ta e caso, caminda ta keda para wrong and strong, sosteni pa su lider Mike Eman y partido AVP. Desde dialuna Sievinger ta riba un show caminda kier acusa tur hende y lanta calumnia y acusa otro politiconan sin base. Sin lubida e hecho cu e ta ataca Ministerio publico, Landsrecherche y polis. Sigur mi ta condena e hecho aki y ta haya incomprendibel cu otro Fraccionnan den oposicion te cu dia di awe no a fiha un standpunt encuanto e caso aki. Nos lo por conclui cu coalicion di oposicion ta demostra di ta sostene corupcion.

Siguiendo e prome dia di e caso tin hopi cos ta resalta. Como sospechoso den e parti di e caso aki, esta di Fundacion Curason Berde, ta señores Pieter Susebeek, Kurt Harms y Benny Sievinger mes. Fundacion Curason Berde ta e Fundacion cu ta genera e fondonan pa campaña di Benny Sievinger. Sigur e ta resalta cuanto placa tabata bay den un solo candidato di AVP su campaña, esey ta si e placa tabata keda uza unicamente pa esey. Nos ta papia di por ehempel un suma di Awg. 100.000,- total cu a keda duna door di solamente un persona (of un compania di dje) na Sievinger door cu supuestamente e tabata impresiona cu e bon trabao cu Sievinger tabata haci pa infrastructura. Cada biaha cu Benny tabata mandanan acerca su persona, sin cuestiona, e tabata firma y duna un cheque. Y otro cu ta duna total Awg. 40.000,- y alabes tin indicacion cu el a regala e bar pa e cumpleaños di Sievinger su yiu. Ta cuanto mas no lo tin?

Otro cos cu ta resalta ta Benny no tabata give a damn over procedura di DIP. E no tabata worry si un peticion a keda gemeld na DIP si of no, tampoco si ta cumpli si of no cu condicionnan etc. Segun su contestacion na Huez e tabata firma tur cos cu ‘dezerzijds geen bezwaar/akkoord’. Un modus operandi cu ta carece di cualkier tipo di responsabilidad. Enberdad tin hende bo no por duna poder pasobra nan no sa anda cu esaki.

Mi ta di opinion cu como minister Benny Sievinger mester a percura y controla cu DIP ta haci su trabou y cu proceso y proceduranan oficial ta keda encamina corectamente door di ciudadanonan. Y sigur mi ta condena tambe e hecho cu a bin padilanti durante e tratamento di e caso, esta cu Benny Sievinger tabata actua manera ‘un stempel machine’, tur cos e tabata acorda of no tabatin obhecion en contra. Benny tabata stempel y DIP mester a fix e. Pesey mes tabatin un fiesta cu tereno, sin ningun control of screening.

Pero durante e prome dia sigur a resalta e hecho cu esnan cu tabata sponsor Benny Sievinger su Fundacion of tabata dune “regalo” tabata logra haya nan tereno. Pero ora nos ta kere cu el a caba akinan ta bin resulta cu nan a saca probecho y ganashi cu e benta di e terenonan erfpacht of opties door di bendenan. Ta bon pa pueblo realisa cu sigur e parlamentario aki no por tabatin nos pais na pecho. Pero no por spera otro di un hende cu su signatura ta “I don’t give a damn”.