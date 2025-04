Nos tur ta mira y scucha kico ta pasando riba nivel mundial. E tensionnan entre e paisnan grandi manera Merca y China ta sigui subi, y e asina yama “trade war” ta drenta un fase serio. Esaki no ta solamente un pelea entre dos gigantenan economico pero mas paisnan tambe ta join e “guerra” y Aruba como isla chikito sigur lo bay sinti e consecuencianan. Pesey mes, dia 7 di April 2025, mi a manda preguntanan oficial na Minister Geoffrey Wever. E preguntanan ta relaciona cu e desaroyonan global tocante e intensificacion di e “trade war” y e impacto cu e ta bay tin pa un pais chikito cu un economia habri manera Aruba.

Nos ta un isla chikito, cu un dependencia grandi riba importacion y turismo. Situacionnan di tension comercial global, ta pone nos sigur den un posicion vulnerabel pasobra esakinan ta impacta Aruba directamente. E “trade war” global ta caracterisa pa aumento di tarifa y prijsnan, restriccionnan di exportacion, y interrupcion den cadena di suministro. Esaki sigur lo tin impacto directo riba prijs den supermercadonan y di servicionan. Door cu ta bay bin retraso den suministro, productonan ta bay bira “schaars” mescos cu tempo di Covid. Preocupante ta cu e lo por hunga un rol negativo riba e stabilidad di sector turistico, y por reta e capacidad di nos empresarionan local pa sobrebibi den un mercado cambiante. Nos mester ta prepara pasobra mundialmente nan ta papiando cu nos por bay mira cu costo di bida ta bay subi drasticamente. Mas serio e situacion bira mas incertidumbre economico e ta bay trece cu ne. Y tur esaki lo tin su impacto directo riba pueblo su cartera.

E preguntanan cu mi a manda ta enfoca riba e gravedad di e situacion. Mediante mi preguntanan primoridialmente mi ta busca claridad y transparencia. Mi kier informa si Gobierno y nos departamentonan ta proactivo y cu si como pais nos tin un plan pa enfrenta e riesgonan cu por surgi for di e situacion global actual. Temanan manera siguridad di suministro, diversificacion, dialogo regional, apoyo diplomatico y stimulacion di produccion local ta forma parti esencial di mi preguntanan. E obhetivo di mi preguntanan no ta solamente pa haya informacion, pero tambe pa stimula dialogo constructivo y preparacion proactivo den un contexto global cu ta cambiando rapidamente y cu risiconan alarmante. Un pais chikito manera Aruba mester wak dilanti y tene cuenta cu riesgo global, no pa alarma, pero pa asumi responsabilidad pa proteha nos hendenan maneha desaroyo.

Pa finalisa mi mester informa cu banda cu mi a manda preguntanan por escrito, como presidente di Comision di Finansas, Organisacion Gubernamental, Cultura y Deporte, mi ta bay yama un reunion oficial di Comision cu Minister Wever pa trata e temanan menciona na un nivel mas profundo y pa Parlamento informa su mes con nos ta atendiendo cu e topico aki.