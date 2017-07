Drs. Shailiny (Shay) Tromp-Lee (MEP): Gobierno tin prioridadnan robes

Canando den pueblo mayoria caminda mi ta tende e mesun cos: gobierno tin prioridadnan robes. Na 2013 esaki caba tabata e caso pero e kehonan tabata menos. Pero awe 4 aña despues mester constata cu e inversionnan realisa pa Gobierno no ta creando e cuponan di trabou duradero asina necesario, no ta soluciona problemanan existente of no ta crea e alivio cu tanto nos famianan ta anhela. Pa colmo e inversionnan no ta produci extra placa pa caha di gobierno tampoco. Den hopi hogar aki na Aruba tin un tata/mama di famia cu ta busca un trabou fiho of tin yiunan cu a caba scol (EPB of EPI) cu no ta logra haya un trabou.

Pobresa alarmante

E sentimento real ta di desesperacion. Placa no ta yega mas y debenan si ta aumenta. Despues di paga nan debenan, no ta resta suficiente placa pa biba un bida digno. E pobresa na Aruba ta alarmante y esaki no ta nos como politico so cu ta cana cas pa cas ta experiencia esaki pero instancianan manera Rode Kruis y fundacionnan cu ta yuda riba e tereno aki tambe a constata cu tin pobresa na Aruba. Mester pone e hende bek central. Famianan mester tin e posibilidad pa progresa! Pueblo mester sinti su mes bek conecta cu Gobierno. Mester stop cu inversionnan (crea debenan innecesario) den cosnan cosmetico, cu no ta yuda nos hendenan mes biba mihor y cu no ta crea desaroyo of cuponan di trabou duradero. Inversionnan cu no ta yuda nos atende cu e pobresa cu ta sigui aumenta, problemanan social cu ta bira dia pa dia mas y mas y e criminalidad cu a bay for di man. No lubida tambe e problemanan grandi den enseñansa cual ta e futuro di un pais. Mester kibra cu e cultura di miedo cu ta reina na Aruba.

Nos pueblo mester por expresa den forma acertivo, sin ofende y e berdad cu mester wordo bisa. Nos mester por expresa nos opinion cu e meta pa cuestiona autoridad of cosnan malo pa asina nos por drecha nos pais y duna oido real na loke pueblo ta desea y anhela.No ta cuestion di ta contra un gobierno of ta di un color politico, pero nos tin e derecho y mas ainda, e obligacion, di cuestiona y expresa cosnan cu ta afecta nos tur y nos futuro generacion (nos yiunan y nos nietonan).

Calidad di enseñansa

Nos tin di cuestiona por ehempel di con un otro aña escolar ta bay inicia y e informacion ta cu lo mester bay traha cu klasnan mas grandi of cu extra klas, pero no sa si lo tin suficiente maestro pa para dilanti klas of asistente pa yuda nan.Tur esaki lo afecta e calidad di enseñansa y como consecuencia lo produci personanan menos bon prepara cual lo ta devastador pa un mihor desaroyo y un mihor futuro di pais Aruba. Cu muchanan di Noord posiblemente mester bay scol na San Nicolas (un problema ya pa algun aña ta existi). Esakinan no ta informacion cu a aparece diripiente! MEP a premira e problema aki y a laga tur cos cla cu tur e placa necesario pa traha e scol tan necesario na Noord. Por a uza fondonan pa crea mas scol of pa crea incentiva pa mas hende drenta enseñansa. Pakico warda te ora e baca hoga?

MEP manera semper lo percura pa locual ta prioridad bini tambe na prome lugar manera semper na bienestar di un y tur na Aruba.