Drs. Shailiny (Shai) Tromp-Lee: MEP lo mehora cuido y salud

Manera nos Lider Evelyn Wever-Croes ta bisa: ‘Un pais no por progresa si su pueblo no tin cuido di salud di calidad’. Ta netamente progreso riba e tereno aki, ta loke mas e habitantenan di e casnan cu mi ta bishita ta anhela. P’esey MEP tin skirbi como un di su prioridadnan mas halto: mehora cuido y salud.

Pueblo preocupa

Hopi persona cu mi scucha durante mi bishitanan ta accentua e echo cu algo drastico mester tuma lugar pa corta e tempo di espera pa bay un cita cerca nos specialistanan. Hopi ta esnan cu ta prefera di no warda 5 pa 6 luna y ta dicidi di haci gastonan riba nan mes pa bay Venezuela of Colombia pa haya cuido medico. Sigur un situacion cu nos no por sigui ignora y cu atencion real mester keda duna na dje.

MEP tin solucion

Pa corta e tempo di espera MEP lo dirigi e maneho di nos cuido medico riba 4 punto:

• Trece dokternan di exterior pa un temporada cortico, pa asina nan por yuda nos propio profesionalnan;

• Trece nos hoben graduadonan den medicina den region traha na Aruba;

• Amplia orario di operacion y orario pa haci test p’asina por atende mas cliente ariba un dia;

• Inverti mas den nos empleadonan.

MEP kier prevencion

Un otro aspecto hopi importante cu MEP ta enfoca riba dje, ta e parti di prevencion. Hopi di nos hendenan ta sufri di por ehempel presion halto, sucu of colesterol. Den mayoria caso un dieta balansa por preveni e enfermedadnan aki y of por reduci esakinan. Lastimamente cu berdura y fruta ta masha caro mes, cual hopi biaha ta conduci cu nan no ta keda hopi cumpra. Pa e motibo aki mes, MEP ta bay percura pa baha prijs riba productonan saludabel y alabes lo bin cu programanan educativo con pa nos por biba un bida saludabel.

Cuido cerca pashent

Por ultimo MEP kier percura pa trece e cuido mas cerca di e pashent. Dos proyecto cu MEP kier realisa pa por duna contenido real na e parti aki ta cu lo percura pa traha un Centro Medico den e area di Paradera/Santa Cruz y lo percura pa IMSAN bira un hospital manera inicialmente tabata e intencion.