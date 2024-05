Den e temponan aki cu debatenan social hopi biaha ta aleha nos mas fo’i otro y hende ta mara nan mes na nan propio opinion y isola nan mes completamente pa cualkier otro punto di bista, e ta duna bo speransa pa mira con un partido politico manera Partido di Pueblo Arubano AVP, ta distingui su mes como un berdadero ‘partido di pueblo’ – un plataforma grandi caminda personanan di diferente origen, opinion y punto di bista social, por dialoga cu otro riba tur tema y traha hunto na un manera racional y constructivo.



E reunion publico di Parlamento na Aruba di siman pasa, den cua a trata e ley pa formalisa matrimonio entre hende di e mes un sexo, a ofrece un bon ehempel di con AVP y su lider, Mike Eman, a destaca como promotornan di union den un debate riba un topico social asina controversial den nos comunidad. AVP a mustra di ta un organisacion cu ta uni hende. Uno cu ta duna espacio amplio na diferente grupo, idea y punto di bista y na un manera respetuoso, pacifico y constructivo, ta traha hunto pa aporta na un proposito mas grandi: E BON COMUN. E Aruba cu ta bon pa nos tur! Esey ta posibel solamente den un partido di pueblo, manera AVP.

Mientras cu diferente miembro di e fraccion di AVP a trece nan posicion dilanti na fabor di casamento di hende di e mes un sexo, na un manera elocuente, e lider di AVP mes, aunke cu e ta contra, e resalta den e reunion como un berdadero lider di henter un pueblo, un estadista, pa e manera con ela mustra respet y comprencion pa esnan – den y pafo di su partido – cu ta pensa diferente. E reconocemento cu AVP y su lider a ricibi pa e forma cu a trata e tema delicado aki, tanto di sostenedornan, como opositornan di e ley di matrimonio di mesun sexo, ta mustra riba e capacidad di e partido pa anda cu sentimentonan profundo y posicionnan diferente, cu harmonia y respet. Esaki ta den contraste fuerte cu e actitud desafiante di algun di esnan cu a propone y ta apoya e ley, mescos cu e actitud intimidante y intolerante di algun opositor di e ley den seno di MEP.

Ta hustamente na momentonan delicado asina cu e importancia y necesidad na Aruba di un partido cu un lider cu ta accepta diversidad y mustra respet pa diferente opinion, ta grandi. AVP y Mike Eman a demostra siman pasa atrobe cu politica no ta djis defende e interesnan cu Bo ta para pe. Politica ta tambe e deseo y capacidad pa crea espacio inclusivo y respetuoso caminda tur hende ta haya oido y ta wordo representa y respeta! Un luga sigur caminda cu tur hende por expresa tur punto di bista den tur libertad y sinceridad.

E ehempel di AVP y su lider pa para pa respet pa diversidad den nos comunidad, a genera atencion y elogio, no solamente na Aruba, pero rond mundo. Awendia ora cu, hopi biaha, polarisacion ta domina, e vision aki di tolerancia y respet pa opinion di otro den nos comunidad, pta duna speransa pa un futuro caminda diversidad y respet ta e balornan principal di nos sociedad y e esfera sigur den cua lo por practica politica racional, habri y constructivo. E forma cu AVP y su lider a demostra di anda cu e diferente opinionnan den nos comunidad, ta un muestra di esey.

Den un mundo cada bes mas dividi, cu mas partido cu tin un solo tema cu nan ta boga pe y gruponan cu ta exclui tur otro cu no ta di acuerdo cu nan, e papel di un partido di pueblo manera AVP ta di gran importancia. Mientras cu e partidonan cu un postura di exclui tur otro, tin e tendencia di dividi nos sociedad door di enfoca riba un tema specifico so, of door di ta totalmente cer’a pa otro punto di bista, un partido manera AVP ta ofrece hustamente un plataforma amplio caminda diferente origen, opinion y interes ta wordo reconoci, respeta y por haya voz.

Mientras cu e debate riba e ley riba matrimonio entre hende di e mes un sexo a escala entre partidonan cu ta defende y opone e ley, AVP a bin dilanti como un guia di respet e inclusion. Contrario na e posicion intolerante di algun parlamentario cu no ta habri pa acepta opositornan di e ley y e fraccion di gobierno MEP, cu mas cu tur a mustra un falta di tolerancia pa e sostenedonan di e ley, AVP a presenta un posicion respetuoso y inclusivo pa e diferente puntonan di bista.

E caracter di partido AVP, bou liderazgo di Mike Eman, a manifesta su mes ainda mas fuerte den e situacion aki, pero tambe a sirbi como un ehempel di con politica por ta diferente. Politica como un forma di uni un comunidad cu ta dividi y mantene un desaroyo cu ta bon pa tur. Door di duna espacio pa un escala mas grandi di punto di bista y door di ofrece un brug entre e diferente gruponan den comunidad, partidonan manera AVP ta ofrece un alternativa constructivo na e polarisacion venenoso y destructivo di e politica di awendia.

Partido di Pueblo Arubano AVP a y ta sigui duna e ehempel di cu union y cooperacion ta posibel na Aruba. Te hasta den e circunstancianan di mas complica. E lucha di AVP pa e “Bon Comun” fungi como guia y norma den politica, ta un forma constructivo pa trece union, comprension y tolerancia den situacionnan di diversidad. Door di enfoca pa traha pa e interes colectivo y no pa un agenda individual, personal of exclusivo, un partido manera AVP ta fungi como un forsa di union pa diferente voz y perspectiva, por bini hunto den un vision social pa un comunidad cu ta reconoce diversidad pa por sigui progresa. Den e mundo actual cu hopi biaha ta fragmenta pa motibo di polarisacion y exclusion di otronan, un partido berdaderamente di PUEBLO manera AVP, ta demostra cu ta posibel pa crea un brug entre diferencianan y haya union den diversidad.