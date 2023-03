Dialuna tabata e prome dia di reunionnan na Corsou cu parlamentarionan di Aruba, manera drs. Mervin Wyatt-Ras, ta bay atende e siman aki den cuadro di e Interparlamentaire Koninkrijksoverleg (IPKO). Di biaha a duna inicio na e trabou, dunando enfoke na e manera con por mehora e condicionnan di bida di nos ciudadanonan.

Na final di Tripartiet cu delegadonan di Aruba, Corsou y St. Maarten ta realisa como preparacion, ya caba parlamentario Wyatt-Ras por a indica cu a sostene discusion y encuentronan fructifero “pasobra ta topa e paisnan pa trata topiconan cu ta incumbi nos tur.”

Un di topico asina riba e agenda tabata esun di trafico aereo y con pa haci esaki mas frecuente accesibel. Wyatt-Ras ta di acuerdo cu actualmente ta costa hopi pa nos ciudadanonan biaha di un isla pa otro. A discuti esaki tanto na Aruba, caminda a haya un presentacion como preparacion pa e Tripartiet, pero tambe na Corsou.

E conclusion ta cu mester pusha pa gobierno y e particular e titular di Transporte explora e opcionnan cu por haci cu e trafico ta mas frecuente y cu un tarifa mas abou. Mescos ta conta pa e airport tax of tourism tax cu ta paga ora di drenta y cu esaki tambe mester por yega na un palabracion entre e islanan pa fiha un prijs special pa ciudadano di Caribe Hulandes.

Wyatt-Ras a splica cu tin aerolinea cu ta haya sosten di Hulanda, manera ta e caso di Winair, cual ta haci e costo pa e ciudadano menos. Sin embargo, otronan no ta den mesun posicion, pero mester por yega na otro opcion. Tur cos ta cuminsa door di sinta papia al respecto y haya otro na mesa pa e gobiernonan traha hunto.

Adicionalmente, e parlamentario a indica cu a pidi e pa obtene e Memorandum of Understanding (MOU) cu gobierno di Aruba a firma na luna di november ultimo pa asina pasa door di e detayenan y por discuti mas ampliamente riba dje.

IPKO ta tuma luga dos bes pa aña; un na Hulanda y e otro den un di e islanan di Caribe Hulandes. Durante tres dia delegacion di miembronan di Eerste Kamer y Tweede Kamer di Hulanda ta topa cu esunnan di parlamento di Aruba, Corsou y St. Maarten pa delibera riba topiconan di interes comun.

Ta revisando e MOU cu a firma recientemente den un esfuerso pa motiva gobiernonan pa mehora e trafico aereo entre islanan di Reino.

Un miho trafico aereo entre islanan ta transcendental pa nos ciudadanonan.