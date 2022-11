Segun parlamentario Mervin Wyatt-Ras e presupuesto di 2023 no ta un presupuesto realistico. E ta un presupuesto cu ni fraccion di AVP ni, fraccion di MAS y di Accion 21 protesta energicamente contra di e presupuesto aki pa motibo cu e presupuesto aki no tin e conseho di Raad van Advies paso den e presupuesto cu a wordo presenta tin e conseho pero basa ariba introduccion di BTW, mientras cu awor gobierno lo introduci un BBO. Kiermeen un diferencia hopi grandi di dia cu anochi cu gobierno na un forma intransparente kier pasa pueblo un fast ball y no ta permiti pa nos como parlamentario por haci nos trabou di controla gobierno. Dor di duna informacion falso gobierno ta impedi Parlamento pa por eherce su budgetrecht. Nos fraccion a pidi pa e presupuesto wordo “ingetrokken”, den un carta fecha 5 di september 2022, sinembargo gobierno no a cumpli cu esaki y na un dado momento nos a pidi hasta un reunion publico den un carta fecha 21 di september. E presidente di parlamento no a yama e reunion, loke ta mina nos derecho parlamentario. E presidente aki ta wanta man cu gobierno paso tur loke gobierno kier pa e haci e ta haci.

Na momento cu a cuminsa trata e presupuesto, nos fraccion, como acto di protesta, a bandona sala di parlamento pa mustra cu nos no ta di acuerdo cu e forma con e presupuesto ta wordo trata. Presidente di parlamento a bai den prensa y a yama esnan cu a sali tras di lider di AVP, sr. Mike Eman pa carne. Wyatt-Ras ta puntra e presidente ta ken a keda tras e cabritonan y e buriconan? Wyatt-Ras ta cuestiona e forma baho y mahos pues cu e presidente ta papia cu parlamentarionan. Un presidente di Parlamento ta representa henter Parlamento. Edgar Vrolijk mester sinja su trabou. E mester sa awor cu no por haci expresion asina ey. Su tarea ta pa representa henter Staten. E no tey y no ta wordo paga pa representa su partido so y mucho menos pa representa su fraccion.

Por lo general durante henter e tratamento aki gobierno no tabata gefocused riba loke ta biba den nos pueblo. E dolor cu nos pueblo tin, e dolor cu nos cuidadanonan no por pone pan ariba mesa di nan famia, no tin empleo suficiente, nos hendenan no por por paga na debenan, no por paga huur di nan vivienda, no por paga pa nan medicina dor cu awor e gobierno aki a corta den e lista positivo di medicina. Costo di bida a bira asina halto cu nos hendenan echt no por mas. Tur e puntenaantal aki nos pueblo ta concentra riba dje no a haya atencion di gobierno. Mester mustra gobierno ariba loke e ta haci. Wyatt-Ras a trece dilanti cu nos fraccion a sinta den edificio di parlamento y no den sala. Gobierno y e parlamentarionan di e stempeldoos a bisa y a haci comosifuera nos no ta bin trabou locual no ta berdad ni relevantie. Miembronan di parlamento den coalicion, enbes cu nan ta cuestiona maneho di gobierno, nan ta cuestiona nos como oposicion, anto nan ta bisa nos a bin come sin traha. Esey no ta corecto tampoco. Nos no a come. Den pasado tabatin miembro di parlamento y minister actual di finanzas mes y otro nan si tabata djies bin busca cuminda sin keda na Parlamento, awor nan ta esunnan cu ta acusa otro hende.

Esaki ta e forma di forma di trata di e diferente ministernan y hasta parlamentarionan di acusa y tira lodo riba nos como oposicion. Pa asina nan por keda bon pero pueblo ta realisa cu e gobierno aki no ta para banda di pueblo. Na ultimo a bin tira den nos un nota di cambio y den e nota di cambio aki menciona cu ta bai tin aumento dor di aumento di BBO lo haya 63 miyon florin, lo bai cobra BBO na frontera cual ta un verkapte BTW, ta bai cobra pasaheronan 15 dollar pa entrada. No ta cla si ta tur pasahero. Tur ta formanan pa saca placa for di cartera di nos cuidadanonan, mientras e menta principal di gobierno mester ta mehora bienestar y aumenta placa den cartera di tur nos cuidadanonan. Nos ta mira cu loke gobierno ta haci ta contrario, esta cu ta duna cartera di su mes y di su friends and family mientras ta corta den hendenan cu ya caba no tin pan pa pone ariba nan mesa. Di e forma aki nos no por bai duna sosten na un presupuesto como tal y su nota di cambio. Con nos por bai duna sosten na un presupuesto asina cu ta corta den alma di nos pueblo, anto pa bo tende cu awor si nos tin un surplus y ta gaba cu esaki. Gobierno, si bo tin asina hopi placa di surplus e ora por elimina cu nos hendenan tin cu paga pa nan medicina, elimina tur diferente impuesto cu ta aumentando. Esey gobierno mester haci y no papia bunita, show off cu tin surplus, sinembargo nos pueblo ta yora tur dia, pueblo ta na rudia, cuido medico mester mas atencion no ta haye, esnan limitacion no ta haya atencion. Nos fraccion a presenta un presupuesto alternativo pa asina mayornan di yiunan cu un of otro limitacion por haya un yudansa. Nan mauyornan tin cu paga testnan, tin cu paga fysiotherapie, tin cui paga tur e materialnan pa cuidada nan yiu di 0-16 anja of otro limitacion. Nos a pidi esey na gobierno y gobienro ni parlamentarionan no a worry pa contesta nos. Un par di miembro di Parlamento a cuminsa papia riba esaki, pero e no ta algo cu ta ser considera serio. Crisisplan, ainda nos ta warda riba evaluacion paso e meta principal di henter e plan di 36 miyon no a ser logra, esta di baha e wachtlijsten. Te ainda tin mucha tin cu warda largo pa ser atendi y ta ser manda di cashi pa muraya ora tin problema. E family Justice Centrer cu a menciona cu lo ser institui cu placa di crisisplan no a ser ehecuta na 2021 manera bisa, ni na februari 2022 ni na juli 2022 y awor na final di anja kizas no ta ser tuma lugar. Papia bunita pero e pueblo den necesidad, humilde y cu limitacion no ta ser atendi cu ne manera debe ser.