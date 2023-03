E parlamentario di AVP a resumi algun di e topiconan cu a trata durante e di dos jornada di IPKO e siman aki na Corsou. Un cu sigur a resalta ta un presentacion cu a bin di sorpresa tocante proteccion di data como parti di e Rijkswet. Representantenan di Aruba, mescos cu di otronan islanan den Caribe Hulandes a reacciona riba e informacion inespera aki y a conclui cu mester di mas informacion prome cu por formula un posicion riba dje.

Tabatin discusion entre diferente grupo di trabou caminda a papia di pobresa y empleo cu tur e paisnan di acuerdo cu pobresa a aumento door di pandemia, pero tambe door di e condicionnan cu tin inclui den e Landspakket duna na e islanan di Caribe Hulandes.

Pa loke ta enseñansa, a manifesta cu mester di, ademas di un miho supervision y regulacion riba e diferente scol cu ta lantando den e paisnan manera paddestoel. “Ta importante pa keda papia di enseñanza pasobra ta un parti di e landspakketten cu ta bin dilanti,” según Wyatt-Ras. Mescos ta conta pa e topico di clima y medio ambiente. Den e ultimo aki ta boga pa mas conscientisacion riba cada pais y cooperacion entre tur.

Durante e consulta interparlamentario bi anual, no tur pais ta di acuerdo cu loke nan a haya pa tende tocante proteccion di data. “Nos a haya nos confronta cu un presentacion sin informa pakico of dicon,” Wyatt-Ras a indica; pa cual a palabra cu ta bay bek na cada gobierno pa puntra exactamente kico ta loke nan kier cu esaki.

Entre e preocupacionnan di e parlamentario tin e informacion priva di bo ciudadano y e peliger di esaki. Mester salvaguardia nan siguridad y mester ta hopi cla kico e ta, segun e parlamentario di AVP. Islanan ta haya e impresion cu a base di e Landspakket kier atende cu cierto topico den IPKO, pero no por laga Hulanda impone, mientras cu di nan banda, islanan CAS tambe tin aspectonan cu nan ta haya ta importante pa atende y no cu e ta bin riba agenda riba instruccion di Binnelandse Zaken (BZK).

Asunto cu ta regarda e informacion priva di ciudadanonan ta hopi delicado y nos kier haya tur informacion di gobierno. Topico di proteccion di data como parti di Rijkswet ta algo cu AVP ta pidi Gabinete Wever-Croes II pa bin Parlamento papia di dje.

Mester salvaguardia e privacidad di nos ciudadanonan. Gobierno mester comparti cu Parlamento kico e idea tras di proteccion di data den Rijkswet.