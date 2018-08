Drs. Marisol Tromp cu serie di pregunta tocante Serlimar

Durante e reunion publico tumando luga na e momentonan aki riba e voortgangsrapportage di Serlimar, Parlamentaria Marisol Lopez-Tromp a bin cu un serie di puntonan y preguntanan al caso, cual contestanan sigur lo determina e posiblidadnan di exito di e ley di Serlimar.

El a indica cu na 2005 a pasa e ley di Serlimar, ley pa cual e mes e tempo ey como minister a firma pe. E ta bisa cu ora cu bin cu un ley asina, ta haci’e pa cumpli cun’e, ehecut’e y e resulta un exito. Un di e condicionnan cu tabatin e tempo ey ta bisa cu e lo a trece miyonnan aden, pero realidad ta cu despues di tanto aña esey no ta e caso. P’esey ta importante ora pasa leynan den Parlamento pa percura pa su ehecucion y mantene na loke wordo aproba den sala di Parlamento.

A base di esey, e tin e siguiente preguntanan:

1. Punto di salida den nos paisnan den Reino Hulandes ta cu tur hende mester paga. Esey ta significa cu si kier tin un forma husto, tur hende mester paga. Pero desde 2005 bin ariba esaki no a sosode manera deber ser. Kier sa di minister cuanto ta esunnan cu si a paga y cuanto ta esunnan cu no a paga den cifranan concreto y cuanto e procentahenan aki ta pa e servicio duna, pasobra esaki si a wordo duna.

2. Kico ta bay pasa cu esunnan cu tin bari di Serlimar y cu no a paga for di 2005 te awor, si gobierno tin pensa di bay cobranan of no. Si e ta bay wordo cobra den forma retroactivo den etapanan of di biaha.

3. Cuanto placa a haya for di esunnan cu si a paga durante tur e añanan y cuanto miyonnan tin riba caya. E ta bisa esaki pasobra ta trata di un servicio cu si a wordo duna y un ley cu a wordo pasa cu mester wordo respeta . Tambe si ta bisa cu no lo bay cobra, esey lo kiermen cu lo bay recompensa e mal pagadonan.

4. Si minister por splica kico a impedi cu e ley por a wordo ehecuta como tal durante asina tanto aña, mas ainda mirando cu tin mester di placa.

5. Con lo por garantisa cu e hendenan cu no a paga antes awor si lo paga, pasobra no tin nada mas halto cu un ley y e ley ta existi for di 2005 y nan no a paga? E contesta di minister riba e punto aki ta hopi importante pasobra e lo tin consecuencia riba hopi otro topico.

6. Con lo bay forsa e hendenan pa paga y ki consecuencia lo bay tin si no paga? Cual ta e argumento cu lo bin cun’e pa bisa cu lo haci uzo di esaki pa recogemento di procesamento di sushi, teniendo na cuenta cu tur hende ta produci sushi?

7. Con e cobransa lo bay, si e ta bay pa hogar, si e ta bay pa percela, pa cuanto hende tin den e cas, of ki otro forma?

8. Lo desea di wak e consehonan di Departamento di Finansa of CAD riba cualkier procedura cu minister kier bin cun’e y cual ta e miho forma cu nan a conseha pa haci’e, pero no solamente riba papel sino sigurando cu lo cumpli cun’e.

9. Lo mester bin un cambio di ley adicional pa esakinan wordo cumpli?

10. Con e procedura ta regla entre Ontvanger y Serlimar, den caso di cobransa. Ken na final ta responsabel pa e cobransa?

11. Ken ta e miembronan cu ta den e Hunta di Supervision actualmente y ki rol nan tabatin tur e añanan den e parti di mal pagadonan?

Parlamentaria Marisol Lopez-Tromp ta finalisa bisando cu e ta considera cu no solamente tur hende mester cumpli cu e pago pa recogemento y procesamento di sushi pasobra e ta un ley, pero tambe ta trata di un responsabilidad civico pa bienestar di cada un di nos cu ta biba riba Aruba.

Comments

comments