Drs. Marisol Krozendijk, Psicologo NIP-DAS: Reconoce ‘Burnout’

‘Burnout’ (agotacion) ta un estado di cansancio emocional, fisico y mental cu ta wordo causa dor di stress excesivo y prolonga. E ta pasa ora bo ta sinti emocionalmente cansa, agota y incapaz di cumpli cu demanda nan constante. Si e stress keda bo ta cuminsa perde e interes y motivacion cu a hiba bo na tuma un cierto rol na prome luga.

‘Burnout’ ta baha bo productividad y ta debilita bo energia. Bo ta sinti mas y mas incapaz, desespera, cinico y resenti. Eventualmente, bo por sinti manera bo no tin nada mas di duna.

E efectonan negativo di un ‘Burnout’ por traspasa tur area di bo bida incluyendo bo cas, bo trabou y bo bida social. ‘Burnout’ tambe por causa efectonan duradero pa bo curpa cu ta haci bo mas vulnerabel pa malesanan manera griep. Door cu ‘Burnout’ tin hopi consecuencia, ta importante pa trat’e di biaha.

E Organisacion Mundial di Salud oficialmente a identifica ‘Burnout’ como un malesa. E miembro nan di OMS durante e encuentro anual na Geneva a agrega ‘Burnout’ na e catalog cu mas di 55 mil malesa, sintoma y motibonan di malesa. E organisacion ta considera ‘Burnout’ como un sindroma, ocasiona door di stress cronico na pia di trabou. ‘Burnout’ ta causa cansancio, un postura negativo pa cu trabou y un rendimento abou.

E catalog di OMS a wordo revisa y adapta despues di 30 aña y lo drenta na vigor entrante 1 januari 2022. Pa cada condicion den e catalog tin un codigo unico asigna. ‘Burnout’ tambe a haya un codigo (QD85). Den futuro, dokternan lo registra nan diagnosis cu e codigo aki. Asina por mantene estadisticonan y documentacion di tendencia di nan di salud.

Na 2007 11% di e trahadonan na Hulanda a bisa di ta sufri di ‘Burnout’. Den 10 aña di tempo esaki a subi te cu 16%. Na Aruba lastimamente nos no tin cifra.

Bo ta riba caminda pa un ‘Burnout’ si:

• Tur dia ta un mal dia;

• Preocupacion di trabou of bida familiar ta parce un desgaste completo di energia;

• Bo ta cansa, agota henter ora;

• E mayoria di bo dia ta bay na tareanan cu bo ta haya kens;

• Bo ta sinti cu nada cu bo haci ta haci un diferencia of ta wordo aprecia.

Mayoria di nos tin dianan cu nos ta sinti inutil, carga of no aprecia-dianan cu lanta nos mes for di cama ta rekeri un determinacion inmenso. Si bo ta sinti asina, mayoria di tempo, bo por ta ‘burned out’.

‘Burnout’ ta un proceso gradual. E no ta pasa di mainta pa anochi, pero e por bin como sorpresa pa bo. E señal y sintomanan por ta subtil na prome instante, pero ta bira pio ora cu tempo pasa. Si bo paga tino y activamente traha na reduci bo stress, bo por preveni un descompustura mayor. Si bo kies pa ignora e señal y sintomanan bo por eventualmente haya un ‘Burnout’ .

‘Burnout’ tin yen di señal y sintoma riba nivel psikico, emocional y di comportacion.

Señal y sintomanan psikico di ‘Burnout’:

• Sinti cansa y agota mayoria di biaha.

• Inmunidad abou, malesanan frecuente.

• Dolor di cabes frecuente of dolor di musculo.

• Cambio den apetit of patronchinan di drumi.

Señal y sintomanan emocional di ‘Burnout’:

• Sentido di fracaso y falta di confiansa den bo mes.

• Sinti incapaz, atrapa y derota.

• Indiferencia, sinti bo so den e mundo.

• Falta di motivacion.

• Un bista cada bes mas cinico y negativo.

• Satisfaccion y sentido di logro reduci.

Señal y sintomanan di comportacion di ‘Burnout’:

• Retiro di responsabilidad.

• Isolacion di otronan.

• Laga cosnan pa despues, tuma mas tempo pa logra cosnan.

• Uza cuminda, droga of alcohol pa deal.

• Saca bo frustracion nan cu otronan.

• Falta trabou of drenta laat trabou y bay trempan.

Causanan di un ‘Burnout’:

Hopi biaha ‘Burnout’ ta wordo causa door di bo trabou. Pero cualkier hende cu ta sinti cu un exceso di trabou y subestima ta na riesgo pa un ‘Burnout’. Esaki di berdad por ta un trahado cu no a haya un vakantie durante añanan largo pero tambe un mama na cas cu ta atende su yiunan, trabou di cas y su pariente anciano.

Pero ‘Burnout’ no ta wordo causa door di trabou of mucho hopi responsabilidad so. Otro factornan tambe por contribui na un ‘Burnout’, manera bo estilo di bida y e rasgonan di bo personalidad. De hecho, locual bo ta haci den bo tempo liber y con bo ta wak bida por hunga un rol importante den causa un stress aplastante den bo trabou of e demanda nan na cas.

Causanan di ‘burnout’ relaciona cu trabou:

• Sinti cu bo tin tiki trabou of no tin control over di bo trabou.

• Falta di reconocimento of recompensa pa bon trabou.

• Expectativanan cu no ta cla of expectativanan di trabou demasiado halto.

• Haci trabou cu ta monotono y cu ta exigi poco.

• Traha den un ambiente di trabou caotico y di presion halto.

Causanan di ‘Burnout’ door di bo estilo di bida:

• Traha mucho hopi, sin suficiente tempo pa socialisa of relaha.

• Falta di amistadnan cerca y cu ta apoya.

• Tuma mucho responsabilidad, sin mucho apoyo di otronan.

• Falta di soño.

Caracteristicanan di personalidad cu ta contribui na un ‘Burnout’:

• Tendencia nan perfeccionista, nada no ta bon suficiente.

• Un bista pesimista di bo mes y e mundo.

• E necesidad pa ta den control; no kier delega na otronan.

• Ambicioso.

Otro factor cu ta causa ‘Burnout’ ta ora cu empleadonan cu ta ‘burned out’ contagia esaki na otro empleadonan, esaki ta extende manera candela!

E contenido di e informacion aki no ta substituto pa conseho profesional, diagnostico of tratamento. Si bo ta reconoce algun señal y sintomanan di Burnout lo ta bon pa bo busca ayudo profesional.

