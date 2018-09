Drogadiccion por conduci na embaraso hubenil

Locual cu WGK a wak tambe locual cu ta un punto alarmante, ta e parti di uzo di droga. Sra. Monique Labad cu e relato.

Ultimo tres añanan e muchanan tabata hopi ariba marihuana. Aworaki e di muchanan nan, tiener of tienermoeder, cu nan ta bezig ta coach, ta cu nan ta bezig hopi cu extacy. Si ripara di e daño cu esaki ta haci, nan ta uza e strawberry, y ultimo the pil, cu ta duna hopi problema cu salud. Y e muchanan ta bisa cu esaki tambe, pero toch nan bolbe bay uz’e. Esey kiermen, cu ya e curpa a custumrba cun’e caba. Ni cu nan haya señal, hartklop of no por drumi, nan ta keda uz’e toch te ora cu algo pio pasa.

Den un caso asina, si tin un mucha di 13 aña, no tin placa pa cumpra e tipo di droganan aki, dus ta con nan ta hay’e? Nan ta splica cu nan ta hay’e e prome biaha gratis, y nan ta uz’e, pero unabes cu e curpa custumbra cun’e, e ta buscca tur manera pa hay’e. Y asina un hoben ta cay den e circuito criminal. Nan ta bay horta, haci atraco, den manera di bisa, pa bin na e droga.

ORa cu WGK haya un caso asina, nan ta bay haci un ‘Intake Gesprek’. Nan ta bay forma un relacion di confiansa cu e hoben pa asina e informaicon wordo analisa pa asina yuda e mucha of hoben aki. Dus ta formula e ‘hulpvraag’ y ta bay traha e ‘interventie’. E ora, si e ta un mucha cu ta uza y ta dun’e hopi problema, y e ta occasion’e problema pa scol, of pa actonan iresponsabel, e ora ey ta acerca, den e caso aki, pa e ayudo, ta acerca CEA unda nan por haya e ayudo di sicologo, di psychiater. Ta traha un plan di ayudo cu e meta di kier logra cu e mucha. Den cooperacion por bisa si, cu sin e muchanan aki, no tin network, sin un trahado social di DAS of di scol, ta traha un plan di intervencion, ta begeleid d emucha na CEA.

Ta haci cierto afspraaknan, ta hib’e, pero mester evalua con e ta bay tambe. Kisas porta cu ora cu e tin problema, bv., na cas, e ta bay bon na su sesionnan, ora e tin un problema na cas, e ta cay den un dip atrobe, e ta bolbe bay uza atrobe. E ora mester bay e situacion na cas tambe. No por begeleid un mucha so ora e ta den su network. Dus mester busca solucion tambe pa cu e situacion na cas.

Den caso di un menor, mester envolve e mayornan. Si ta 17 of 18, ta hiba un combersacion tambe cu e mayornan. Nan mester sa kico ta pasando cu nan yiu. Si ta un menor di edad, e mayornan mester wordo envolvi. Si e ta wordo aangemeld door di scol, scol ta pone mayornan na altura cu a acerca WGK y cu nan lo bin pa un combersacion, y e ora e mayornan mester duna permiso, e ora ta acerca CEA pa e guia pa cu e yiu.

Hopi biaha mayornan ta bay mee eens cu e guia. Un mucha di 13 aña cu ta uza cocaina, kico ta su prognosis ora e ta mas grandi? Esaki ya caba ta bay den direccion di adiccion. Den caso di marihuana, e ta un uzo gradual. E ora por yud’e mas lihe, pero ora di adiccion e mester di ayudo mas aleu, segun Sra. Moniqeu Labad – Giel, di WGK.

