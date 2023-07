Den luna di mei, Departamento Recurso Humano (DRH) a lansa Land Aruba Academy, un plataforma di enseñansa digital cu tin como meta pa brinda tur trahado den sector publico un amplio cantidad di recursonan educativo y e hermentnan necesario pa mehora nan habilidadnan profesional y crecemento personal.

Land Aruba Academy ta disponibel 24/7 sin ningun costo y ta ofrece un cantidad amplio di mas di 700 manera pa educa, por ehempel: curso, webinar, masterclass, video y articulo di conocemento pa cada profesion. Pues, e empleado publico por scoge y personalisa su enseñansa a base di su necesidad of interes y avansa na su propio ritmo.

Cu e plataforma di Land Academy Aruba, DRH ta desea di ofrece e oportunidad y crea un ambiente cu ta stimula enseñansa y fortalece trahadonan publico pa sigui brinda e comunidad cu e miho servicio.

Via e plataforma Land Aruba Academy, e trahado publico por mehora su habilidadnan digital of mantene su mes actualisa den e mundo digital cu ta cambia continuamente. Tin cursonan pa mehora e habilidadnan di uzo di computer y software manera Word, Excel, Outlook, Office 365 etc. Algun otro ehempelnan ta curso di desaroyo di talento, maneho, cursonan di cuido personal y salud, habilidadnan di skirbi, gramatica, idioma y seguridad. Tambe tin cursonan hopi interesante pa mehora habilidadnan di comunicacion y hiba reunion efectivo y asina tin hopi mas.

Tur empleado publico cu no a registra ainda por tuma contacto cu su hefe di departamento pa haya acceso na e plataforma. Ta comproba cu si cada persona sigui educa su mes, e ta mehora su capacidad, habilidad y conocemento ariba diferente area, e ta crea oportunidadnan nobo pa su mes y ta biba cu mas seguridad y motivacion. P’esey si bo ta trahando den Gobierno, probecha di tur locual e plataforma ta ofrece y bira abo tambe un participante activo di LAND ARUBA ACADEMY.