Drentando siglo 21, un decada nobo, aña 2020 cu un luz positivo na horizonte pa henter nos pueblo

Nos ta na vispera di yama ayo na aña 2019 y yama bon bini na aña 2020 drentando siglo 21 y un decada nobo. Ta bon pa nos para keto un rato y recapitula e ultimo decada pero alabes visualisa e metanan cu nos kier alcansa como pais desde 2020 en adelante. No ta e momento pa nos bay punta dede awe ken tin culpa y ken no, pero si ta oportuno pa nos compronde kico

no a bay bon y como tal pakico nos como pueblo no a progresa den e ultimo 10 añanan, esta den e ultimo decada. Calumnia ta crea disgusto, odio y rencor Politica ta keda un arte bunita rond mundo pero lamentablemente politica ta un vehiculo cu por wordo malusa y ta crea polarisacion entre su mesun pueblo. Aruba no tabata otro den comparacion cu paisnan rond mundo. Den e decadanan 70 y 80 Aruba a conoce un Libertador Betico Croes kende a lucha pa unifica e pueblo pa hunto por a logra e causa sagrado y e anhelo di su pueblo esta nos Status Aparte y asina saca Aruba for di bou di e gara di Antias. Betico Croes sosteni pa Nel Oduber y henter un ekipo a percura pa nos Himno y Bandera, esta simbolonan tangibel cu ta yena bo cu orguyo como Arubiano formando parti di e pueblo aki. E union a brinda Betico e fortalesa pa logra bay un lucha y a logra e meta, esta Status Aparte. Despues politica a keda varia momento cu pensamentonan den pueblo ta cambia. Modernisacion den comunicacion y tecnologia rond mundo a hunga un rol importante y a trece cune cu e manera pa comunica cu pueblo a bira mucho mas facil awendia. Lamentablemente tin politiconan a malusa e sistema aki pa influencia hende na un otro manera . Esaki a trece cune cu facilmente atrabes di media moderno por manipula pensamento di ciudadano door di lansa constantemente calumnia creando asina disgusto, odio, rencor, enemistad y envidia entre hende cu hende of grupo cu grupo cual a termina den un pueblo dividi. Union ta fortalece un nacion Parlamentario Endy Croes ta bisa cu Aruba ta un pais mucho chikito pa tanto division. Nos lo mester percura pa den e siglo 21 y e decada nobo cu nos ta drentando nos unifica nos pueblo atrobe pa logra trece cambionan grandi. Como ser humano acepta un eror ta e fundeshi. Desde aki nos por construi atrobe. Aruba no ta pasando den su mihor momentonan pero ta e

momento husto drentando siglo 21 hunto nos saca e pais aki padilanti. Union ta fortalece cualkier nacion y lo fortalece Aruba como pais y hopi biaha esaki lo trece e paz mental den un pueblo y ta lanta bek e animo pa lucha hunto pa e bienestar di henter un comunidad. Politiconan t’ey pa un temporada cu pueblo permiti nan pa t’ey pero como hende na final nos tur y nos yiunan lo keda biba riba e pida baranca aki cu yama Aruba. P’esey Parlamentario Endy Croes ta haci apelacion na henter nos comunidad no laga nos gasta energia valioso pa bringa kendenan t’ey awe of kendenan t’ey mañan na e timon pa dirigi e pueblo aki pero laga nos uni pa hunto trece e mihor ideanan pa esnan na timon na e momento ey por logra e cambionan grandi pa henter nos nacion. Positivismo, confiansa y speransa den 2020 Parlamentario Endy Croes ta termina cu un deseo ferviente pa mira un mihor Aruba di mañan pa henter nos comunidad den e decada nobo 2020-2030. Un Aruba cu un finansas publico sostenibel y solido, un Aruba cu un educacion moderno y accesibel pa tur hende, un Aruba cu deporte en general como un ‘driver’ y parti integral di nos nacion, un Aruba brindando e ayudo social pa tur esnan den necesidad, un Aruba cu un Siguridad y Husticia den gran forma, un Aruba cu un cuido di salud di calidad halto pa nos tur, un Aruba cu un Economia floreciente creando oportunidad igual pa yiunan di tera como entrepeneur eliminando ‘tur’ barera pa haci esaki uno simpel y facil multiplicando esaki creando cupo di trabou pa tur ciudadano incluyendo esnan menos capacita. Un Aruba consolidando mas su turismo y industrianan grandi. Un Aruba cu ta brinda e espacio pa tur hende por progresa den bida. Un Aruba yena di positivismo creando e confiansa y speransa pa un y tur. Un Aruba cu hendenan humilde, cu respet, cariñoso y contento bibando den union y den harmonia cu otro. Esaki ta e Aruba di mi soño y ta e Aruba cu mi lo kier mira den e decada nobo. Un prospero aña 2020 ta mi mas sincero deseo na henter nos comunidad. Hunto Nos Por Logra!

