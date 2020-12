Dr. Wim Rutgers Miembro Honorario di Fundacion Lanta Papiamento

Na final di e Tertulia Virtual 2020 presidente di FLP Señor Eduard Pieters tabatin un homenahe special pa Dr. Wim Rutgerstambe.

Dr. Wim Rutgers ta un amigo cu nunca no ta laga bo na caya. Profesor Rutgers ta un gran conocedo di literatura Antiyano. Su publicacionnan, tanto buki como articulo bon elabora, tocante specialmente e literatura di nos islanan A, B, C, ta causa admiracion. Si bo kier sa algo di nos literatura, busca den su publicacionnan y bo lo keda babuca di e tantisimo informacion cu bo ta haya: estudio profundo tocante tur e autornan y nan obranan, tanto di prosa, como di poesia, teatro. Si bo kier sa ki sorto di corant, revista y otro publicacion tabatin den transcurso di tempo na nos islanan, Wim tin estudio haci tocante tur esey.

No ta nada straño cu Wim a doctora na 1994 riba literatura Antiyano cu e disertacion Schrijven is zilver, spreken is goud. Oratuur, auratuur en literatuur van de Nederlandse Antillen en Aruba cu ta trata no solamente literatura skirbi, sino tambe literatura oral.

Wim a traha aki na Aruba como docente na Colegio Arubano, na Instituto Pedagogico Arubano, na Universidad di Aruba y pa basta aña caba e ta Profesor pa literatura na Universidad di Corsou.

Wim a duna masha tanto charla cu cada biaha un tema diferente, un aspecto desconoci. Semper e ta busca un enfoke diferente.

Señor Pieters a termina cu discuros cu e siguiente palabranan: “Wim, nos ta orguyoso di bo y contento cu bo ta cerca nos.P’esey y pa hopi motibo mas Fundacion Lanta Papiamento ta nombra bo Miembro Honorario. Masha danki y pabien.”

Na nomber di FLP Señora Joke a entrega Wim e certificado cu ta confirma cu Wim ta Miembro Honorario di Fundacion Lanta Papiamento.

