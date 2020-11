Dr. Salazar: ‘Mester keda alerto pa mantene casonan di malesa causa pa sangura na cero’

Consehero medico pa DVG, Dr. Wilmer Salazar a duna un recordatorio y refleccion riba loke ta malesanan causa pa sangura, y loke nos ta pasando actualmente tocante Covid19 durante un rueda di prensa siman pasa.

El a splica cu nos sa cu Vector-Borne Diseases akinan na Aruba ta representa pa tres malesa transmiti pa e mesun vector of sangura cual ta: dengue, zika y chikungunya. Cu e tres malesa aki generalmente ta duna casi mesun sintoma cu hopi biaha incluyendo organisacion mundial di salud ta bisa cu ta dificil pa distingi un malesa di e otro. No tur malesa ta presenta cu mesun sintoma, si no algun di nan por presenta cu dos of tres cual ta haci e dificil un diagnostico.

P’esey comunidad medico mester ta extra alerto y tin conocemento riba presentacion di sintomanan, y kico ta pasando no solamente den Aruba pero den tur region pa loke ta e comportacion y transmision di e tipo di virusnan aki. Nos tin casi 2 aña na unda raportahe di dengue, zika, y chikungunya a baha drasticamente segun dr. Salazar. Asina tanto cu e aña aki apenas nos tin cauter caso reporta, diagnostica y confirma di dengue detecta na Aruba. Esey tabata ta den e prome trimester di 2020. No tin caso di zika, of chikingunya danki na tur accionnan y cambio climatologico cu nos a pasa den hopi secura. Aworaki e tempo a cambia.

Nos no mester a preocupa mucho cu e Vector Born Diseases mas pero a bini Covid19 cual ta uno pio y hala nos atencion rond mundo creando un pandemia, cu tur e consecuencia cu tin; salud, economico, social y mas. Cu fronteranan sera esaki a limita entradanan di cierto tipo di malesanan manera e vector borne-diseases ta limita ainda, y transmisionnan di casonan local y importa ta nulo na Aruba, anto esaki mester keda asina.

Temporada di yobida a cuminsa manera tur aña rond october, november y december te cu january, e consecuencia ta broeimento di sangura cu nos tin endemico. Entre nan ta e Aedes Aegypti, cu ta un factor importante den transmision di tipo di malesanan aki cu lo por crea un problema grandi di salud, un brote, un epidemia y tur consecuencia grandi riba loke nos ta pasando caba cu Covid19.

Sintomanan general

Dr. Salazar ta splica cu sintomanan di e tipo di malesanan aki causa pa sangura ta den general kentura, dolor di cabes, rash, dolor di curpa, por tin sacamento cual por presenta den e prome dianan. Despues di algun dia por presenta dolor di joint, malestar di stoma [diarea] tur sintoma por ta den otro malesanan p’esey ta importante pa dokternan tene na cuenta cu nos ta pasando den un broeimento hopi grandi di sangura, y si tin caso cu bini di afo, por crea un problema riba esaki. Covid19 tin e mesun sintomanan pero añadi na dje sintomanan respiratorio, tosamento, nanishi sera, problema pa hala rosea, ademas di esey ta crea un complicacion pa por diferencia un cu e otro. “P’esey ta importante cu unabes un persona tin kentura halto, dolor patras di wowo of rash, tuma contacto mesora cu dokter y dokter mester haci un siguimento pa wak si ta desaroya otro sintoma pa determina si ta vector borne disease, of si ta algun otro tipo di malesa”, segun Dr. Salazar.

Comments

comments