Dr Salazar: Den e ultimo face di e virus nos area tin posibilidad di keda afecta pa Corona Virus

Dr. Wilmer Salazaaar di Departamento di Salubridad Publico durante un conferencia diaranson atardi a informa cu tin un panico coriendo rond di mundo tocante un virus cu ta comportando actualmente manera un virus hopi biaha sintomatico unda 30 % di casonan engeneralmente ta sintomatico y 70 pa 80 % ta actua den un forma leve y masha poco den un forma grandi. E panico ta crea cu hopi ta bisa cu e ta un virus cu a keda traha den un laboratorio pa crea un efecto bioterorismo na unda 27 cientifico rond di mundo y via e organisacion mundial di salud a sostene cu esaki no ta berdad, e virus a sali for di un animal cu a plama den humano.

E virus aki a bula di animal pa hende y ta uno nobo y e virus ta masha poco conoci den nos area cientifico, y no tin un vacuna pe manera otro virus y ainda no tin un tratamento efectivo cu por elimina of contene e virus manera debe ser. Cientificonan ta trahando duro pa busca den un forma efectivo sea un vacuna of un tratamento cu por trece un poco alivio rond di mundo.

Nos sa cu e virus aki ta afecta e grupo di edad mayor di 30 aña y mayoria biaha e morto cu a keda causa ta di hendenan mayor di 60 aña of cu tin algun condicion di salud, mester corda cu e virus aki e curpa no conoce bon y consecuencia ta e parti aki, hendenan debi ta esun cu ta keda mas afecta. China tin 1 biyon di habitante un poblacion grandi cu por crea mas causa.

Dr Salazar a menciona manera e virus H1N1 infuenza tipo B ta causa mucho mas morto cu e caso aki, pero sinembargo nos no ta tuma na cuenta unda tin vacuna, tratamento pero ta un virus cu a pasa caba. Mayoria di virus respiratorio epidemia of pandemia ta nace na Asia, pasobra tin un condicion elementa eynan, tin animal peligroso, y animalnan cu persona ta biba cu nan y tin poblacion cu e comunidad ta hopi cerca di otro y mayor posibilidad di un adaptacion di un virus cu normalmente ta di animal e.o parhanan pero algun momento di su bida pa e contacto cerca cu tin cu un humano esaki por bira un virus cu lo por bay na humano.

E consecuencia di virusnan ta mescos cu Swine Flu, mescos cu Mers cu ta un virus cu tabata transmiti pa bestia y Sars cu tabata transmiti pa otro animalnan. E situacion actual cu poco poco e virus ta sigui plama y tin casonan na varios otro pais pero limita pero cada un di e paisnan ta tumando su medidanan. Aruba no ta keda suso, den e ultimo fase di tur e recorido rond di mundo di e virus e ultimo luna cu ta yega ta den nos area region di Caribe y Sur America y asina cu e virus ta asina debilidad cu consecuencia ta minimo. Mescos cu casonan di Swine Flu no tabata tin caso di morto pero e tabata bon controla.

Dr Salazar a menciona cu e medidanan di prevencion ta facil, nos no por limita cu e virus lo por bin Aruba, y nos no por sera un frontera pa e motibo aki y mester ta monitor e virus di cerca.

