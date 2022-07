Recientemente a tuma lugar e evento “k’i ta bo stem, organisa pa The STEM Embassy. Como parti di e evento aki, Dr. Raisa Rudge a traha un buki di experimento di STEM (science, technology, engineering, mathematics) specialmente pa muchanan por hasi experimento di sciencia na cas.

E buki titula “Dive into Science with Dr. Raisa” a wordo reparti bou di tur mucha cu a atende e evento di Ki’ ta bo STEM. Pronto, e buki aki tambe lo ta disponible pa muchanan di e STEM camp di Kiwanis San Nicolas. Raisa mes a lanta na Aruba y a constata cu mayoria buki di experimento ta usa ingrediente y materialnan cu ta dificil pa obtene na Aruba. Pa es motibo Raisa a opta pa traha su mesun buki dedica na e muchanan na e islanan caribense.

Danki na e ayudo di The STEM Embassy, e prome version di e buki aki a bira un realidad. E version aki ta un pilot version y ta contene 3 experimento y tambe un puzzel y un kleurplaat. Cu e buki aki Raisa kier encurasha mucha y hobenan pa scohe un carera scientifico of technico.

E buki aki ta demonstra hobenan cu nan mes por hasi experimento y cu no ta importa bo edad, identidad of color di cuero.

Actualmente, Raisa ta buscando un fundacion, organizacion of otro persona cu lo por contribui na e projecto aki y yuda Raisa hasi e buki completo un realidad. Pa contribui na e projecto aki por usa e website: https://gofund.me/3098d578 .

Raisa Rudge, ex alumno di Colegio Arubano y Colegio San Nicolas (awo conoci como Colegio Nigel Matthew) a completa su PhD na Wageningen University na Hulanda y a ricibi su titulo di Doctor na mei 2021. Dr. Rudge a hasi su PhD den e area di tribology (friccion, lubricacion) cu ta cay bou di physica y chimica. E aplicacion specifico di su estudio ta pa compronde locual ta sosode den e boca di un ser humano (lenga, diente, saliva) durante cu e ta come.

E resultadonan di e estudio ta di importancia pa comprende con nos por produci comestibles cu ta mas saludable (menos sucu, vet mas productonan natural etc) pero cu ta crea e mesun sensacion di boca (mouthfeel) cu e producto original cu si ta contene vet of sucu por ehempel.

Un di e requisitonan pa completa un PhD ta pa scirbi un thesis of disertacion. Raisa su thesis ta contene 9 diferente capitulo y mayoris ya caba a wordo publica como articulo den revistanan scientifico internacional.

Actualmente, Raisa ta trahando como postdoctoral researcher na The University of Queensland, Brisbane, Australia. Aki Raisa ta investigando e structura y textura di plant-based meats (productonan vegetariano cu tin e mesun textura y porcentahe di proteina cu carni).

Tempo Raisa tawata biba na Aruba, Raisa semper a participa na diferente initiativa pa hoben. Prome cu su estudio, Raisa tambe tawata activo como miembro di Parlamento Hubenil. Raisa tambe tawata activo den e mundo di deporte y arte aki na Aruba. Raisa a participa den koninkrijksspelen varios biaha. Raisa a forma parti di Sparkling Tour na aña 2015 y tambe a formar parti di Gang di Arte.

Actualmente Raisa ta comparti videonan y tips di sciencia riba un manera fun y facil pa hende di tur edad comprende via Instagram (@RaisnScience). Cu Raisa su experiencia den e mundo di sciencia, Raisa lo kier duna bek na a comunidad di Aruba dor di traha materialnan educational pa mucha y hobennan. Pa logra esaki, Raisa ta pidi cualkier persona, organisacion, fundacion of compania cu lo kier colabora cu Raisa pa cu e proyecto aki pa tuma contacto cu Raisa via [email protected]

Manera ya caba a word menciona, por contribui na e projecto aki via e website: https://gofund.me/3098d578

Raisa kier gradici The STEM Embassy y tur e sponsor y participante di e evento Ki’ ta Bo STEM pa nan enthousiamo pa e prome version di e buki “Dive Into Science with Dr. Raisa”.