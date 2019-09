Dr. Kenneth Croes ta habri consultorio di dokter di cas y ta cla pa duna servicio na comunidad

Den entrevista cu Sra. Solange Tchong, vocero di AZV, e ta bisa cu loke ta interesante ta cu mester corda cu luna di September caminda AZV semper espacio habri pa clientenan di AZV por haci cambio di dokter di cas. AZV ta mantene esaki na dos periodo den aña cu ta luna di Maart y September y pa loke ta cambio di botica semper ta e periodo di April y October. Pero pa bini bek riba luna di September, Sra. Tchong a sigui bisa cu, full e luna ta habri pa duna e aseguradonan di AZV e chens pa haci cambio di dokter di cas pa cu esaki tin un informacion nobo cu un dokter di cas nobo a start na Sta. Cruz 52 net patras di Botica Maria. Akinan ta papia di Dr. Kenneth Croes kende ta un Arubiano hoben kende a studia na Aruba, a biba hopi aña aki na Aruba y despues a bai specializa na Hulanda. Y finalmente dor di su interes y su pasion pa yuda hende a haci e trayecto via Universiteit van Amsterdam aki na Aruba mes. Esaki ta nifica cu tin un dokter di cas nobo na Sta. Cruz y e ta disponibel pa acepta patientnan of aseguradonan di AZV tambe. Es decir tur esnan cu kier haci cambio di dokter di cas pa un of otro motibo kier cambia, esaki ta bira posibel y por menciona cu Dr. Kenneth Croes su consultorio ta habri di Dialuna pa Diabierna di 8’or di mainta pa 12.30 di merdia y despues 1.30 di merdia pa 4’or di atardi. Dr. Kenneth Croes su consultorio ta habri mainta caba for di 7.45 di mainta via telefon te cu 10’or di mainta caminda por jama pa haya cita y logicamente tin oportunidad si no logra haya cita na telefon por pasa personalmente na e consultorio cu ta keda net patras di Botica Maria na Sta. Cruz. Sra. Tchong kier a menciona cu pa AZV ta hopi importante pa tuma nota di esaki atrobe pasobra t’asina cu den pasado AZV tabatin hopi biaha e problematica di dokternan di cas cu ta yen tambe, pero aworaki ta crea mas oportunidad. Dr. Kenneth Croes a habri su consultorio pues tin amplio oportunidad pa aseguradonan di AZV haci cambio y den e caso aki evalua tambe pa inscribi serca Dr. Kenneth Croes. Dr. Croes tin amplio experiencia pasobra el a traha na SABA, el a traha na Dr. Brit-Croes y Dr. Vis den pasado y tin experiencia tambe di Spoed Eisende Hulp dus mencionando esaki ta kere cu AZV cu e contrato cu Dr. Kenneth Croes ta brinda e asegurado un chens mas pa cambia pa un dokter di cas nobo.

Comments

comments