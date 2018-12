Diamars anochi Presidente di Aruba Taekwondo Bond ARTBO Dr. Guaicaipuro Jimenez a reuni cu referee Olimpico Guillermo Rodriquez.

Guillermo Rodriquez ta di bishita na Aruba pa pasa algun dia di descanso hunto cu su famia. Guillermo Rodriquez a para referee den dos Olimpiada y den varios campeonato grandi manera Grand Prix, Pan Americano, campeonatonan Mundial y tabata na Aruba den luna di November pa Best of the Best 2018 organisa pa Brazil Taekwondo Stichting.

Guillermo Rodriquez a bisa Dr. Guaicaipuro Jimenez cu Aruba por conta cu su presencia un biaha mas den Best of the Best na luna di November 2019. Despues di Best of the Best Guillermo Rodriquez a ricibi varios invitacion pa para referee y duna curso di referee. Dr. Guaicaipuro Jimenez ta orguyoso di por tin refreenan Olimpico cu ta scoge Aruba pa fungi como referee. Guillermo Rodriquez a bisa cu pa e proximo Best of the Best e ta desea pa tin video replay pa e peleanan di e categoria di Junior y Adulto pa duna e evento un toke mas. Dr. Guaicaipuro Jimenez a menciona tambe cu pa aña 2019 Aruba ta bay tin maat di Octagon cu ta bay wordo usa den e eventonan y pa Best of the Best 2019.

Otro siman Guillermo Rodriquez ta bay pa cuminsa prepara pa tur e eventonan di aña 2019.

