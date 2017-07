Dr. Dellanire Maduro (POR): Bo Alimentacion, ta bo futuro!

Actualmente nos ta trata e enfermedad cronico, siendo cu nos mester duna mas enfasis na e causante di esaki. Na Aruba e problema mas grandi den salubridad ta e falta di prioridad na con pa evita enfermedadnan cronico, por ehempel presion halto y diabetes.

Durante mi trabou actual mi a haya e oportunidad pa reconoce cu na Aruba mayoria di nos hendenan, tin falta di conocimento di nan enfermedad, medicamento y mas importante con pa preveni e enfermedadnan cronico aki. Nos sistema di salubridad general ainda no duna e importancia suficiente cu e merece.

Nos cifranan di enfermedad nan cronico entre otro ta keda aumenta! Locual ta hiba na mas demanda di atencion medico cu ta aumenta nos lista di espera. Nos muchanan y hobennan na un edad jong ta padeciendo di enfermedadnan cronico caba, lo cual ta haci e situacion actual uno alarmante y no aceptabel! Esaki ta bin di e mal nutricion. Den Caribe nos ta e isla number un den sobrepeso y number dos den obesidad, unda un di e solucion pa mehora esaki ta educacion nutricional. Na Aruba actualmente no tin suficiente nutricionista y alavez no ta wordo cubri door di AZV.

Riba e imagen grafico adhunto, por mira e causa di morto na Aruba analisa for di aña 1999 te cu 2014. E color blauw ta representa e ser masculino y oranjo e ser femenino.

Kiko ta hasi’e dificil?

Nos ta wordo influencia door di “fast food”, cu ta mas disponibel y mas propaganda compara cu cuminda saludabel. Hopi hende na Aruba tin e concepto nan di alimentacion eroneo, por ehempel e porcionnan di cada fuente di energia ta aporta den nos alimentacion diario. Hopi hende no sa e diferencianan corecto di “come pa sinti satisfecho” y “come pa nutri bo curpa”.

Con pa cuminsa

E calidad di e alimento ta sumamente importante. Actualmente tin enfermedad nan cu por wordo controla y evita por medio di alimentacion saludabel. Door di cambio estilo di bida tin e posibilidad pa reduci te elimina (den algun caso) e uso di remedinan cronicamente.

Consumi berdura y fruta fresco

Nos mester conscientisa y motiva nos hendenan pa planta nan mes un berdura y frutanan.

Variacion den alimentacion ta importante, ya cu si bo come tur dia e mesun cuminda e ta bira “laf”.

Aunke e cantidad di proteina, fibra, carbohidrato y vet den hende homber y muhe ta importante, nos mester focus mas den calidad y nan propiedad curativo.

Nos mester habri caminda pa alimentonan basa riba planta unda tur esakinan tin propiedadnan terapeutico y beneficionan specifico pa nos curpa.

En corto nos mester mas nutricionista califica y capacita. Haci educacion nutricional parti di e edcuacion di nos muchanan. Tambe ahusta e canasta basico cu mas productonan saludabel. Y sin laga afo apoya y duna empuhe na nos cultivadonan di fruta, berduranan y criadonan di bestianan local.

E responsabilidad ta di cada un di nos pero tambe di Salubridad Publico.

E idea ta pa tur hende mantene y gosa di un bida saludabel! Locual cu sigur mester por!