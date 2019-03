Dr Daryanani: Ta di lamenta situacion di agresion cu ta pasando na personal di Eerste Hulp

Sr. Dr Daryanani cu ta coordinador medico di SEH y como Cirugano a splica den conferencia cu e ultimo lunanan aki ta mirando cu tin aumento di agresion na e departamento di emergencia na hospital. Tanto agresion verbal pero poco poco e ta birando fisico, y esei ta nifica cu e trahadornan no ta sinti nan mes sigur pa traha mas. Un incidente cu a pasa siman pasa marduga druk un grupo di pashent cu personanan cu ta guianan a lanta man pa e secretarianan y esaki ta inaceptabel Dr. Daryanani a comenta.

E trahadonan di Eerste Hulp a tene un welga y a demostra nan malcontento y esaki no ta aceptabel pa nan tampoco. Claro tin cu compronde bo tin un tempo cu tin cu warda bo turno, y esaki ta normal cu cada ken tin cu warda pa nan turno. Pero e marduga cu e incidente aki a pasa tabata bastante largo cu algun hende a warda 4 pa 5 ora. Pasobra tabata tin basta ambulans a drenta paden cu pashent y hendenan malo. Dr Daryanani a bisa ora cu bo ta sinta pafo bo no ta wak kico ta pasa paden pero e t’ey si. Semper ta pidi tur pashent pa tin poco comprension y ora nan yega na turno nan ta wordo yuda. Tin hende ta wordo yuda mas lihe cu otro debi cu nan tin cosnan mas grave cu otro pa keda atendi.

Sa pasa cu hende ta presenta na Eerste Hulp cu no tin supose di ta eynan na e momento ey pasobra anos ta e segundo linea di instancia medico y nos tin nos e parti specialista y hopi biaha tin demaciado hende ta bin cu e parti cu nan por a presenta na dokter di cas prome. Ta di compronde cu no ta tur ora e dokter di cas ta disponibel, pero pa anochi laat tin biaha no tin paso e HAP cu ta dokter na warda ta traha te cu 10 or anochi.

Ta pidi pueblo cu prome cu presenta na Eerste Hulp confirma cu e ta algo di emergencia paso si no ta di emergencia bo tin cu warda, y ora di presenta tin pasenshi pasobra lo tin hopi hende mas cu mester ayudo di emergencia prome cu bo.

E momento a yega pa asina nos bay proteha nos trahadonan door di pone glas pero cosnan cu nos no kier a haci na Aruba pero tin cu bay haci esaki, y ta lastima. Lo bay purba papia cu tur e steakholdersnan unda pa cambia e situacion di pashentnan cu presenta y papia cu e federacion di dokter di cas pa tuma nan responsabilidad pa bay wak mas pashent enbes di laganan sin cuido, pa di cuanto biaha cu a papia esaki. Lo tin cu puntra Minister tambe si ta bay aumenta e personal.

Con triage ta traha na Eerste Hulp

Tur pashent ora nan drenta nan ta wordo inscribi paden na bali door di secretaria, despues nan lo wak un verpleegkundig specialisa. Pero normal nos tin cu haal esaki aden den dies minuut. Por realisa cu no ta tur ora por haci esaki debi na bastante pashent presente y mester tuma e tempo pa haci e sistema di triage. Unda esaki ta bay na cora, orañe, geel, berde of blauw. Y asina bo ta poni den cierto categoria y abase di e druk bo ta wordo yama abase di bo codigo di urgencia.

Comments

comments