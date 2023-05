Cu sentimento mixto mi ta anuncia mi entrada tempran den e capitulo di pensionado cuminsando 1 di juni proximo.

E motibonan principal ta pa mi por dedica mas tempo na mi salud y mi famia, especialmente mi nietonan.

Mas di 32 aña pasa mi a gradua como dokter y ta eherciendo 30 aña como un dokter di cas na Aruba.

Un soño dimi for di 5 aña di edad pa bira dokter y yuda e ser humano. E curpa y mente humano semper a fascinami y intrigami.

Den futuro, si salud ta permiti, mi lo traha como dokter substituto of den otro area di cuido. Mi no lo por stop full mi ta kere.

Mi kier a gradici tur hende cu den un forma of otro a contribui na mi formacion como persona y profesional. Na nos Creador, mi famia, mi coleganan, mi staff y mi pashentnan cu a bira mane famia. Danki danki di curason pa e sosten, confiansa, cooperacion y calor semper!

My dream came true! Mane semper mi ta bisa: Love what you do and do what you love!

Cuminsando 1 di juni pashentnan lo wordo atendi door di Dr. M. Essed y Dr. D. Bislip na e mesun oficina Bernhardstraat 244. Oficina lo tin e mesun numbernan di telefoon, spoedlijn y fax y lo ta habri cu mesun orario: non-stop di 8 am te 3.30 pm. Di dialuna pa diabierna, diarason mita dia te 12 or.

Pashentnan ta bay keda den e bon man di dokternan cu experiencia y dedicacion.

Masha danki atrobe y hopi bendicion!

Saludos Cordial,

Dr. Brigitte Every