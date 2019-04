DPL ta yuda Aruba Aloe Balm recluta trahado pa un proyecto grandi

Aruba Aloe Balm, conhuntamente cu Departamento pa Progreso Laboral ta en busca di mas o menos 125 trahado. Pa esaki, Sr. Lionel Croes, vocero di DPL ta amplia.

Aruba Aloe Balm ta un compania cu ta fungi como rolemodel pa otro companianan local tambe. Nan ta pone nan confiansa den DPL, pa busca y brinda oportunidad primeramente ariba e mercado laboral local. ESaki ta di aprecia y aplaudi, mirando e forma con e compania aki seriamente ta trahando y brindando oportunidad na nos mesun hendenan pa un trabao di un duracion di tres luna. Esaki siguramente, e mision y vision di DPL tambe ta den e mesun liña, mirando cu nan departamento tambe a cuminsa ya caba pa acerca diferente partnernan riba mercado di dunadonan di trabao, pa forma parti di proyectonan similar. Loke cu kier bisa cu esaki ta, cu pa tin un resultado diferente, mester ta consciente pa haci cosnan diferente.

SI ta sigui haci manera custumber, lo no haya e mesun resultado. Esaki DPL ta mira oportunidadnan grandi pa futuro, unda cu e departamento di Job Center, bou liderasgo di Sr. Orlando Hutchinson, hunto cu e departamento di Marketing, ta trahando ariba un forma pro-activo, dinamico pa acerca diferente dunadonan di trabao y pa wak kico ta nan necesidadnan pa di e forma ey, cumpli cu nan demanda. Y pa DPL, nan ta sumamente contento di ta presente cu’n conferencia di prensa, hunto cu nan prome partner cual ta Aruba Aloe Balm.

E meta final di DPL ta pa yuda brinda trabao na nos propio hendenan. Esey ta e meta final di dicho departamento. DPL lo sigui acerca mas comerciante, mas dunadonan di trabao, diferente sector, brinda servicio y duna oportunidad na nos mesun hendenan, prome cu bay busca trahadonan den exterior.

DPL ta den preparacion caba pa nan Job Fair, cual lo tuma luga dia 13 di april, na DPL. Pero tambe ya caba for di awo caba, por pasa cuminsa na DPL for di 7 or y 30 di adelante, haya un entrevista laboral, pa di e ora ey, despues duna e persona hunto cu Aruba Aloe Balm, pa un trabao di 3 luna, cual ta programa dia 1 di mei.

E cuponan di trabao aki, ta pa personanan cu tin paspoort Hulandes y tambe esunnan cu tin un permiso tambe por solicita, unabes cu e persona tin permiso pa traha, cumpliendo cu e leynan di pais Aruba, no tin niun obhecion pa stroba e persona di traha. Tambe e mester ta un persona dinamico.

Den cualkier caso, cu si e prestacion di e persona ta bon, kisas den futuro e persona aki lo por bay bon. Kisas no di biaha, pero mirando con e compania a dal stap den mercado internacional., no tin duda cu pronto lo mester bay busca mas trahado den forma fiho y no un proyecto di duracion cortico.

