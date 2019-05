DPL lo conoce varios cambio den maneho en conexion cu reorganisacion

Desde november 2018, tabata tin cambionan cu a tuma luga den DPL, unda cu mayoria di peticionnan cu tabata wordo entrega na DIMAS, mester pasa na DPL pa haya un carta. E por ta un carta di exoneracion (vrijstelling) of di notificacion, of un otro carta cu ta cay bou di nan beleid.

Sr. Ronny Irausquin, director di DPL a sigui bisa cu a cuminsa evalua si ta laga cierto categorianan sigui pasa via DPL. Durante e aña aki tabta tin varios reunion cu nan stakeholdernan, incluyendo DIMAS, pa wak con por mehora e situacion. A yega asina leu cu a keda dicidi cu ‘inwonend dienstbode’ no mester pasa mas via DPL. Pa DPL haci e proceso ey mas cortico, a dicidi cu per 1 mei, e inwonend dienstbode no mester pasa via DPL. Esunnan cu a pidi peticion caba, por bay directamente na DIMAS.

Pero durante e reunionnan cu tabata tin, a dicidi cu esaki no ta necesario mas. Pa haci e caminda mas cortico, a dicici di bay bek na manera e tabata ta den pasado. Dus, ta bay DIMAS pa nan peticion.

LO bay tin mas cambio na caminda, pero esakinan no por worod anuncia ainda. Tur esaki ta den cuadro di e reorganisacion, cambionan den maneho.

Ya caba DPL ta bezig cu cierto cambionan. E ta asina, cu nan ta purba di haya trabao pa e hendanan mas lihe posibel.

P.e. pa e trabao di Aruba Aloe Balm, e job fair a resulta di uno hopi bon. Y den e direccion ey kier bay. Si via Job Fair ta recluta hende, esey ta e miho manera. Simplemente kier pa e persona haya un contesta rapido, si e no haya trabao, ta sigui busca trabao pe.

Den e reorganisacion nobo cu kier bay cun’e, ta garantisa cu ta haya un trabao di biaha.

Mas aleu, Sr. Irausquin a splica cu nan kier hendenan local haya trabao, pero personanan cu firma liber tambe por aplica pa un otro trabao. E tambe mag di haci e cambio.

Tin un demanda pa trabao, riba mil persona ta buscando trabao. Pero no ta tur ta registra na DPL. Nan mester registra si nan DPL, di otro manera no por yuda cu’n trabao.

Un Job Fair tambe ta yuda trece hende pa bin inscribi. Esunnan cu no tin trabao, yega DPL y nan ta busca trabao pa bo, segun Sr. Ronny Irausquin, director di DPL.

Comments

comments