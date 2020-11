DPL a reintroduci “Arbeidsmarktregistratie” y ta recorda dunadornan di trabou pa haci uzo di e formulario di Arbeidsmarktregistratie 2021

Bou di e departamento di Progreso Laboral mihor conoci como DPL ta resorta tres departamento. Nan ta Arbeidsbemiddeling en Re-integratie (Jobcenter), Arbeidsmarktregistratie (AMR) y tambe Advies Toelating Arbeidsmarkt (Admision).

E departamento di Arbeidsmarktregistratie (AMR) ta traha riba e demanda (lista di necesidad na personal) di dunadornan di trabou pa medio di e formulario di Arbeidsmarktregistratie.

Cu esaki DPL ta traha riba proyeccion entre demanda y suministro laboral pa e promixo aña, esaki ta sumamente importante pa asina DPL por traha di antemano conhuntamente cu scolnan, institutonan di educacion y dunadornan di trabou pa asina por produci y ofrece suficiente trahadornan local. Sin e formulario aki aproba un dunador di trabao no por haci e proceso conforme maneho na e otro departamentonan di DPL.

Rekesitonan

DPL kier a haci un suplica na dunadornan di trabou pa yena e formulario nobo di Arbeidsmarktregistratie mas specifico y completo posibel. Aunke cu semper tin e posibilidad pa e dunado di trabou haci adaptacionnan na caminda riba su lista di necesidad na personal. Cu adaptacionnan ta referi na por ehempel esnan cu ta depende di proyectonan di trabou cu ta exigi mas personal of personalnan specifico cu ta dificil pa anticipa di antemano semper tin e posibilidad pa haci cambionan riba e lista di necesidad entrega pero si na un forma realistico.

Pa locual ta trata rekesitonan exigi pa entrega un Arbeidsmarktregistratie, tur esakinan ta poni riba e prome pagina di e formulario estilo “checklist”. E dunador di trabao mester cumpli cu tur e puntonan corespondiente na su sector laboral pa asina por entrega e formulario y haya aprobacion.

Formulario nobo

Pa por facilita e tempo di su clientenan y mirando e protocol di COVID-19, DPL a pone e formulario aki disponibel tambe riba su Website: www.dpl.aw caminda cu un y tur por subi y download e formulario di AMR cu ta cuadra cu su necesidad mirando cu tin cuatro diferente sorto di formulario di AMR, esakinan ta reparti den sectornan laboral manera Horeca, General, Limpiesa-Hardineria-Seguridad y Construccion.

Pa por entrega e formulario di 2021 mester haci un cita online prome via nos email na: [email protected] Na momento cu haya un cita y entrega e formulario via email y si resulta cu tur informacion ta cuadra ta ricibi un “bewijs van indiening” digitalmente, por dura 10 dia di trabou of un tiki mas (durante e periodo aki DPL por haci un control na e compania pa mas informacion) prome cu esaki keda cla y entrega bek aproba na e cliente.

