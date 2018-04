Dowers na Bikker: Si Bo kier drecha mundo, cuminsa na bo mes!

“E no ta digno di un Minister di Husticia cu ta bin den Parlamento y simplemente gaña cu el a contesta mayoria di e preguntanan, siendo cu por mustra cu tin un lista masha largo di preguntanan cu a keda sin contesta. Por a bisa cu no tabatin suficiente tempo, esey ta bo escogencia pa entrega e presupuesto laat, nos a haci hopi pregunta, boso a manera keda decepciona cu a bin tanto pregunta y cu awor no por formula contesta”, asina mr. Drs. Arthur Dowers, miembro di Parlamento di AVP a duna di conoce duahuebs durante e reunion di Presupuesto 2018, tumando luga den Parlamento.

“Mi ta ripara cu e Gobierno nobo aki ta trahando comosifuera ta den oposicion nan ta. Nan no sa kico nan ta haciendo. E liña di maneho no tin, pasobra TUR cos cu e Minister aki a bini cun’e, cu excepcion cu algun cos futuristico cu el a menciona, tur otro cos ta proyectonan cu nos a laga atras. El a critica nos den pasado y awe e ta haciendo literalmente locual nos ta haciendo”, segun Parlamentario Arthur Dowers.

“E triki cu el a uza aki, pa keda sin contesta y gaña Parlamento, gana tempo, pasobra e sa cu den di dos rond Parlamentarionan tin menos tempo pa haci pregunta, ta spera cu no ta e mesun triki asina e tin pensa di uza den maneho di su departamentonan”, asina ex Minister Dowers a termina bisando.

Comments

comments