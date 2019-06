Dowers: Conseho na Minister Rudy Lampe ta stop plan pa uni SPO-nan y trece trankilidad

Parlamentario Arthur Dowers ta convenci cu e Minister nobo di enseñansa no tin un idea di kico e ta haciendo, pio unda e kier hiba enseñansa di Aruba. Prome impresion cu e ta duna ta cu e ta hopi bruha y no tin un liña unda e ta bay. Esaki tabata e prome reaccion di Parlamentario Arthur Dowers despues di a participa den un reunion entre e sindicatonan SEPPA, SIMAR cu Minister Rudy Lampe.

Den su declaracion Arthur Dowers a bisa cu e mandatario kier sigui cu e plannan y maneho di gobierno anterior, manifestando cu e plannan anterior ta excelente y admitiendo cu ta hopi bon trabou a haci y ta algo cu Dowers ta hopi contento di a scucha e expresionnan ey. Locual si cu e ex mandatario y awor Parlamentario a sinti cu no a bin dilanti ta liderazgo di parti Minister Lampe. “E tin cu tuma control riba e situacion cu ta bibando actualmente den enseñansa caminda e ta dunando e impresion cu e ta bou guia di un grupo externo cu interes propio, cu ta pone tuma decisionan incomprendibel.”

Discucionan cu a bin dilante den e reunion di dialuna, ta cu e Minister kier “fuseer” dos scol den enseñansa special, mientras di otro banda e scolnan ta informa cu e situacion actual no ta permiti esaki. Tin situacionnan cu mester tene na consideracion manera riesgonan cu ta core pa locual ta trata siguridad como tambe e riesgonan cu tin riba trankilidad di e muchanan, cual ta preocupacionnan cu a keda presenta hopi bon pa e docentenan.

Conseho cu Arthur Dowers a duna, ta pa Minister Rudy Lampe para tur plan cu e tin den e direccion aki, haci un declaracion inmediato di esaki y no warda te aki 2 siman manera el a pidi na e docentenan. Un yamada tambe e ta haci na e parlamentarionan cu ta sostene e gobierno actual, algun di nan ta maestro di scol y cu a bisa di tin eneñansa na pecho, pa no laga e situacion aki sigi manera e ta bayendo awo. Mester bin trankilidad bek den enseñansa, vooral den enseñansa special y trece trankilidad pa alumno, mayornan y decision mester cay awo.

E Minister a papia di innovacion, algo cu Parlamentario Dowers ta haya ta positivo, y cu a haya su inicio caba den gobernacion di AVP. Pero henter e proceso di innovacion ta caminda cu Minister Lampe a faya drasticamente den dje, unda e kier bin presenta un curiculum nobo. Un curriculum cu partido AVP a traha riba dje caba den Gobernacion anterior, pero cu a keda para pa 2 aña bou di su responsabilidad. E no a acerca ningun hende di veld y awor kier bini cu e sorpresa pa e docuentenan di union di e scolnan. “E no a haci su huiswerk, e no a prepara y tin cu zorg awo pa trece trankilidad y para “fuseering di Sta.Cruz cu Brazil pa asina duna tur hende trankilidad. Esaki sigur ta hopi escencial p’asina ey nan por haci nan trabou di guia e muchanan na resultadonan positivo pa Pais Aruba.”

Parlamentario mr. drs. Arthur Dowers a menciona tambe cu no ta pornada a separa e dos scolnan aki for di otro y ta algo cu a pasa bou di su maneho y den AVP su gobernacion. Saca SPO for di EPB p’asina dun’e su mesun localidad tabata pa trece trankilidad y harmonia den e tipo di enseñansa caminda cu e situacion actual no ta contribui na e harmonia cu mester tin. Banda di conocemente ta formacion di hende y crea ambiente “safe” sigur pa nan desaroya nan mes. E Minister aki no ta contribuyendo na esey na momentonan aki. Un apelacion ta bay na dje pa e recapacita. Ta kita harmonia y pone gran cantidad di hende den intrankilidad.

Na final Dowers ta enfatisa e hecho cu aunke e reunion a tuma luga riba un dialuna, un sin fin di maestrona a presenta p’asina demostra e importancia cu e reunion aki tin pa nan. Sorprendente pa mira e acogida y sigur e ta refleha con pisa e intrankilidad aki ta biba cerca nan. Ta pidi pa Minister Lampe recapacita, di bandi partido AVP nan ta manda un señal cla cu nan ta sostene e docentenan y ta apela na e Minister pa tuma conseho y para rapidamente e plannan cu e tin na e momentonan aki cu a trese tanto intrankilidad den enseñansa.

