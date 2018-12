Dowers (AVP): Coalicion kier cambia reglament van Orde!

“Fin di siman pasa coalicion a drenta den un impasse, cu como consecuencia cu yen di Parlamentario a cuminsa cana rond yora y cuestionando e motibo pakico nan ta den Parlamento anto. No ta pa sostene nan Gobierno nan a bin”, di acuerdo cu Parlamentario mr. Drs. Arthur Dowers.

“Coalicion ta sinta yora cu mi, cu NO a vota pa MEP, ami cu no a vota pa POR y ami cu no a vota pa droga, cu ami cu no ta di acuerdo cu boso ta bati pueblo cu medida, ami cu no ta di acuerdo cu boso tin hendenan corupto den gobernacion, ami cu no ta di acuerdo cu boso a denuncia politiconan na Ministerio Publico pa corupcion y awo boso tin nan sinta den stoel como Minister. Ami NO a pidi pa esaki awo ta pakico ami tin cu bay sinta den Parlamento pa sostene e bagamunderia aki”, ta locual Arthur Dowers ta cuestiona.

E Parlamentario di AVP a afirma cu e no ta sostenedo di bagamunderia, e no lo sostene bagamunderia y hamas lo sostene un grupo di hipocrita corupto pa nan ta den Gobierno. Si kier conta cu sosten, tin cu bin cu hende drechi den Gobierno pero tanten cu ta e mesun coruptonan y bagamunderia tin akiden, no conta cu su sosten.

Arthur Dowers a bisa di ta haci su trabou na bienestar di pueblo, ta vigila y analisa kico e coalicion aki ta haci, ta cana tur caminda pa sa kico ta pasa pa asina informa pueblo di abusonan tumando luga contra nan y pa mira cu propio wowo kico ta tumando luga. Den comunidad por tuma nota di tur esunnan cu ta acerca y ta vocifera nan malcontento contra e Gobierno aki, esunnan cu nan ta bishita y den pueblo unda cu nan bay, cuanto sufrimento tin specialmente den e dianan aki di fiesta. Hopi curashi nan mester tin di pensa cu nan lo ricibi sosten di nos parti, hamas.

“Nos trabou ta di ta critico contra nan, analitico, cu nos ta haciendo como oposicion, desenmascara nan y informa e pueblo di tal. Nos no t’ey pa sostene un grupo di bandido, laganan sostene nan mes. Mas informacion lo bin afo den e dianan nos dilanti, di abuso, inhusticia planea contra e pueblo pero mas cu tur cos e forma con nan ta hortando e Pueblo aki”, Parlamentario Arthur Dowers a finalisa bisando.

