Dowers a aproba pa un total di 27.400 KILO di “ORO” di Venezuela a pasa via Aruba

Parlamentario Endy Croes ta reacciona riba un declaracion di Arthur Dowers alrespecto ORO di Venezuela. Den prensa algun dia atras Dowers kier hunga e politica di Mike Eman y AVP esta e politica anticua y politica di manipulacion. Segun Dowers cu Minister Presidente Evelyn Wever Croes lo a traiciona Aruba cu e cuestion di transporte di ORO y alaves ta reclama cu ta Evelyn a duna permiso y ta un campañador di Evelyn ta den e asunto aki. Parlamentario Croes a splica cu el a tuma nota cu Evelyn Wever Croes, Minister Presidente di Aruba a reacciona caba den conferencia di prensa y a corigi Dowers kende ta conoci como un manipulador cu ta gusta troce berdad.

Actonan di bandido di AVP

Por a tuma nota con Minister Presidente na placa chikito a splica cu desde januari 2018 – momento cu apenas e gobierno nobo no tabata tin ni 50 dia den gobernacion – Venezuela a cera e fronteranan pa contrabanda di koper y entre otro ORO. Pa ta excacto esaki a tuma lugar 5 di januari 2018 mientras Coalicion a tuma rienda 17 di november 2017. Tambe mester recorda Dowers y pueblo con e “Mafiosonan” manera Dowers no a duna un traspaso conforme reglanan di fatsoen y a laga un Cocolishi manera un “warzone”, a bay cu tur documentacion, a horta computers y camara, lessenaar pa nombra algun, a delete e harddisk completo, a corta tur e wayanan di comunicacion di Setar den e edificio y asina a comete actonan di bandido y mucha chikito pa stroba entrada di e Coalicion nobo y sigur sconde informacion. A dura rond 30 dia pa por a cuminsa opera y goberna. Nos por corda tambe con algun detencion a cay di hendenan cerca di Mike Eman alrespecto ladroncia di computers y camara. Pues mester recorda Dowers tur esaki promer cu nos continua.

Politica barata di Dowers

Tur e permisonan pa transporta “ORO” di Venezuela via Aruba a tuma luga hustamente durante 8 aña di Dowers. Parlamentario Endy Coes a sigui splica cu el a haci su trabao riba esaki pa acerca gobierno y asina tin un bista di cuanto ORO a pasa via Aruba aproba pa Dowers y AVP durante 8 aña di AVP y a constata cu un total di 27.400 Kilo di ORO a pasa bao encargo di Dowers. Durante aña di campaña, esta na 2017 Dowers a aproba transporte di mas di 25.000 KILO di ORO (mira e tabel). Kisas Dowers a ricibi donacion pa su campaña luhoso di 2017 for di e fondonan aki di su amigonan di Venezuela? Puntra mi ta puntra. Pues ta di unda Dowers ta sali cu acusacionnan baho y falso unda e mes tabata participe den e cuestion di ORO aki? Pa ta bon cla Dowers y AVP ta na altura di esaki. Adhunto mi lo publica un tabel di informacionnan oficial di gobierno alrespecto esaki. Pueblo por huzga pa su mes con bandidonan manera Dowers kier haci politica barata y di manipulacion.

Cobra placa di pueblo sin traha

Parlamentario Endy Croes ta reta Dowers pa cuminsa papia berdad pasobra nos tin mas na caminda. Nos a publica con un placa (300 mil florin) a pasa di casa pa casa, esta di gobierno pa Patricia Dowers unda Dowers tabata “muisstil” riba esaki y awe nos ta refuta meramente cu cifranan di gobierno pa contradeci e mentiranan di Dowers riba e tema di ORO. Segun Endy Croes e problema mas drastico di Arthur Dowers ta cu e ta kere cu ainda e ta Minister. E no a bin bij ainda na realidad. E no ta presenta ningun dia na pia di trabao. Dowers no ta acudi na ningun reunion di Comisionnan fiho di cual e ta miembro. Dowers tin biaha ta acudi na reunionnan publico. Nos ta compilando e presentielijst pa pronto publica esaki. Pueblo mester sa e berdad. Pues un mentalidad totalmente robes. Pero fin di luna si e ta cobrando mescos cu tur otro miembronan kendenan ta traha mas di 40 ora pa siman atendiendo tur reunion y atendiendo pueblo. Foei Dowers bin bij om.

Comments

comments