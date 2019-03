DOW: Trailer ta totalmente prohibi durante temporada di campamento 2019

DOW tambe lo hunga un rol mas activo durante e temporada di campamento durante semana santa. Sr. Marlon Croes, director di DOW a splica cu DOW lo hunga dos rol den esaki. Un di nan ta e beach, con e ta bay wordo uza, e condicionnan aki tabata tin caba y ta wordo stipula den e condicionnan di permiso.

Trailer, en principio no ta permitibel pa pone ariba beach. Esey ta e punto di salida cu tin, y manera ya menciona, Strandpolitie lo evalua cada caso individual. Trailer ariba Eagle Beach, no ta permiti, pero si otro caminda, con tal e no ta parti di beach. Esey ta algo hopi importante, cu e principio di e maneho di gobierno pa cu e aña aki. Esaki ta un aña transitorio. E tabata sosode anteriormente bou di Cuerpo Policial, despues bou di DIP. Ta bay ta mas streng pa no uza trailer ariba beach, pero cada situacion ta wordo evalua individualmente.

Pa loke ta e parti di acceso, a ripara cu tin basta pregunta di parti di comunidad cu ta wordo puntra si e proyecto di Watty Vos Boulevard, cu tin un embergadura basta grandi, cu ta cover Juan Irausquin Blv, si e ta bay stroba campamento e aña aki y otro aña. E caso aki, e area di trabao di e contratista Motta Engil den Juan Irausquin Blv ta defini, y e area di campamento ta pafo di dje. Esey kiermen cu e aña aki e lo no stroba y den futuro lo no prohibi esaki tampoco. Pero den area panoord di Costa Linda, lo tin algun trabao tuma luga pa crea un parke publica y preserva e matanan di Kwihi cu tin panoord di Costa Linda na un manera responsabel . DOW ta percura pa acceso na e beach di Costa Linda, pero no cu auto, pero si peatonal pa yega na e area di beach. Esey lo tuma luga den e proceso ora cu e construccion ta tumando luga.

Director di DOW a sigui bisa cu no mag di pone trailer ariba beach. Esaki ta conta pa tur beach na Aruba. Anteriormente si tabata permiti trailer ariba beach di Arashi, pero Croes a bisa un biaha mas, cu tur caso lo wordo evalua separadamente.

Tin e turtle wall na Arashi, pabao di dje tin e beach, pariba tin e landslide. Tin cierto regulacionnan cu ta tuma luga, cu si por haci’e permitibel. Pa cada peticion lo wordo evalua individualmente.

Santo blanco cu ta beach, esey mst wordo proteha.

Na Bushiri tin un area cu ta wordo considera como beach. Si coy e parti di e area di Bushiri p.e. , tin unda cu e edificionan a wordo basha abao, tin espacionan cu por wordo considera, riba e parkeerplaats, e vloernan cu a keda, por pone trailer eynan, por campa eynan. Pero bay mas cerca, canto di awa, ya no ta permiti pa pone ariba beach.

