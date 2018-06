DOW ta zorg pa comunidad mantene limpi e rooinan vooral den temporada di horcan

Durante aña a trece dilanti diferente biaha, e tema di temporada di horcan wordo trata. Semper cu aña ta cuminsa DOW ta zorg pa haci limpi tur e rooinan grandi di Aruba limpi. Sr. Marlon Croes Director di Dow ta splica.

Por ehempel tin e caso di e rooi di Madiki, Caya Grandi, entre otro cu a saca hopi sushi y nos Sistema di rioolering a wordo haci limpi anto riba esaki tin bon control, pero ta pidi na comunidad pa tene na cuenta y no tira sushi siendo cu tin biaha ta haci limpi y despues ta haya corchon of frigidair benta caminda cu e awa no por core mas.

Minister di Infrastructura tambe a mustra e preocupacion pa mantene esaki limpi. Si tin mal tempo a yega, mester wak pa e riool por ta limpi un of 2 anochi prome cu e temporada a yega, ta haci e riool bek siendo cu for di awor te cu 6 siman por ehempel hopi sushi por drenta bek.

Tin opcion pa cera cu baranca y no ta wak sushi mas tira. Por cera cu algo fisico, pero rooi semper mester keda accesibel. Tambe ta purba pa no pone baranca ni corta mata of kita piedra pa mantene naturalesa cu e filosofia cu tin na Aruba, pa preserva naturalesa y no ta bay opta sino como ultimo recurso pa cera cu baranca.

E ta primordial pa crea consciencia y educacion di nos mes pa no tira sushi na e rooi. DOW ta prefera pa yega haci limpi pero no por bay cera tur e rooinan grandi cu baranca, y e baranca riba e caminda tur ta wordo haci limpi tambe pa temporada di horcan, segun Sr. Marlon Croes, director di DOW.

