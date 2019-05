DOW ta informa basa riba informacion ricibi for di Mota-Engil

Dia 17 di mei 2019 ta habri e rotonde di Tanki Leendert (Acero) complete, pero lo cera e interseccion di Sero Blanco y Modansa. Esey kiermen cu den futuro e caminda cu ta bin for di Tanki Leendert/Sero Blanco por bira solamente na bo man drechi y sigui pa rotonde di Sero Patrishi y e caminda for di Modanza por bira solamente na bo man drechi y sigui pa rotonde di Tanki Leendert.

NO por bay straight for di Tanki Leendert/Sero Blanco pa Modanza y vice versa mas.

Dialuna dia 20 di mei 2019 lo cera e rotonde di Ponton (Multimedia Int.) pa pone e ultimo capa di asfalt y lo habri’e Diahuebs dia 23 di mei 2019. Desviacion ta via Pitastraat , Katunastraat y Kamerlingh Onnesstraat.

Por ultimo, Diahuebs dia 23 di mei 2019, despues di habri e rotonde di Ponton lo cera e caminda di Hato, unda ta traha e viaducto. Desviacion ta via Aloestraat, Caya Mageuy y Cocoraba y Pitastraat.

Ta cera e caminda aki te cu fin di juli pa asina por caba cu e viaducto y e caminda abou di dje.

Gerencia di DOW ta spera cu tur automobilista ta tuma bon nota di e update di parti di Mota-Engil riba e cambio di camindanan.

Comments

comments