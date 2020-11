DOW, Parke Nacional y mas instancia acumulando data riba situacion di pisca morto na Bubali Plas

Den transcurso di diadomingo ultimo pa dialuna, par di pisca morto a wordo haya na area di Bubaliplas. DOW hunto cu Parke Nacional, DVG, DNM y tur departamento a bini hunto pa analisa e problema. A constata cu na unda e concentracion mas grandi di pisca morto tabata ta na e bocht di The Mill. A bay den Kayak den awa y tuma par di samples pa wak kico ta e causa of problema den e awa. Banda di e toren y Sasakiweg a haya algun pisca morto tambe. Den e analisacion a wordo midi e PH di e awa pa wak si e ta zuur of wak si tin un posibel causa eynan cu e piscanan a muri.

Rond di 7 pa 8 tabata locual nan por a midi den PH cual normal esey ta bon pa awa segun Daryl Lue, Bedrijfsvoerder RWZI. Asina cu bo tin ‘run off water’ cu ta bay den e awa – cual ta awa di yobida cu ta bin for di cayanan drenta den e plas – e ta mas concentra den nutrientenan. Ora esakinan drenta awa e por baha nivel di PH cual por afecta e oxigeno den e awa. A midi e oxigeno y constata cu esaki tabata entre 2 cu 3 cual ta bon, bao di 2 e ta mortal pa piscanan y eynan bo no kier yega. Si yega eynan pa un par di ora, bo por causa cu e piscanan ta muri.

Por a constata cu un tipo di pisca so a muri, si bo wak na e canal cu ta bay over na The Mill a haya tilapia morto pero e sabalo si ta bibo. “Akinan nos ta un tiki sorprendi cu tin pisca ainda bibo eyden, no ta tur pisca a muri, solamente un tipo di pisca nos a encontra morto eyden”, segun sr. Lue. A tuma samples na unda e concentracion halto di piscanan morto a wordo haya, a nota cu nutrientenan eynan tabata tiki mas halto cu a spera, cual por nifica cu concentracion di oxigeno tambe tabata entre 2 cu tres. Si nutrientenan aki tabata tiki mas abao, e nivel di concentracion di oxigeno lo ta un tiki mas halto.

Por conclui cu net na e puntonan strategico aki por mira for di unda e awa di caminda a bini, cual tabata hopi awa por medio di yobida y net na e pida di Bubali plas eynan no ta hopi hundo, cual ta dos pia hundo so. Cu un concentracion grandi di awa bini ta cambia asina hopi, cual por haci cu nivel di oxigeno por baha drasticamente, pa ora e por circula su mes bek bon e por recupera na su nivel unda e tabata ta di oxigeno.

A cana te na e planta unda tin purificacion di awa pa wak si esey lo por tabata e causa cu e piscanan lo a muri. E grupo a revisa henter e canal unda e planta ta bezig ta deshaci di awa pa yena bubaliplas cu awa, eynan no tabata tin ningun pisca morto, ni na e otro banda na e otro canal. Prome cu Covid19 e planta tabata ricibi hopi awa unda cu durante e periodo ey su calidad tabata un tiki mas malo cu awor. Awor e awa su calidad a mehora asina hopi cu e awa a bira limpi y cumpli cu tur normanan. “Si di berdad nos lo encontra pisca morto den e canal ey tambe lo tabata un parti di e planta, pero nos por mira cu e planta su calidad ta mas miho compara cu temponan anterior”, segun sr. Lue.

