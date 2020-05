DOW lo cuminsa opera cu personal minimo

Entrante dialuna 4 di mei 2020, departamento di Obra Publico lo cuminsa opera cu personalnan minimo.

– Afdeling Toezicht ta habri bek parcialmente pa duna servicio na publico. Nos lo bay traha solamente via afspraak. Den nos hal di afdeling Toezicht, nos lo tene cuenta cu e reglanan di hygiene, e portanan lo keda cera y nos no lo laga mas cu 5 persona drenta. Sin afspraak nos no lo por yuda ningun cliente.

Afspraak

– Pa afspraak pa keur rooilijn, fundeshi of ringbalk por yama na number: 528-4768.

– Pa afspraak pa entrega un peticion pa permiso di construccion nobo of un wijziging por yama na nos balie number: 528-4858

– Pa afspraak pa yuda yena e formulario “Registracion Bouwhervatting Vergunning DOW” por yama na nos balie: 528-4858

Por lo pronto nos lo keda digital pa personannan cu tin cu entrega peticion di permiso di construccion of wijzigingnan. Pa registra pa fase 1 di restart contruccion y mantencion mester registra riba nos website www.dow.aw

Pa haci pagonan, tambe lo keda digital y mester manda un comprobante na info@dow.aw y na invoices@dow.aw.

Bouwaanvraag

– Preguntanan pa status di bouwaanvraag of cu ta regarda un bouwaanvraag tambe ta bay via nos email: info@dow.aw

– Bouwvergunningen cu ta cla lo wordo yama pa un afspraak. Personan cu a haya un email cu nan bouwvergunning ta cla, por manda pidi un afspraak na nos email: info@dow.aw tambe.

Por ultimo nos lo tin reglanan hopi estricto di hygiena y distanciamento social.

Comments

comments