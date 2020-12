DOW: ‘Desaroyadornan y APA lo tin cu sinta cu piscadornan pa garantisa acceso na pier keda vigente’

E projecto tumando luga na e pier di piscadornan na Madiki tin basta aña den desaroyo, conoci prome bao nomber Mar Azul, y despues e grupo Poundwise investment a cumpra e edificio aki. Rond di e area tin camindanan den mal estado y loke mester ta pa tin un desaroyo tuma lugar pa stimula actividadnan economico den dje y embeyece, cual lo tin un spin-off effect rond e edificionan eybanda cu lo mehora tambe segun DOW.

E tereno unda e projecto ta construi ta un erfpacht duna na e tempo ey Mar Azul, awor cu Poundwise a cumpr’e, Weststraat y e area pariba di dje cant’I awa, e beach, y tambe patras di e markthallen tin un strip di dos pa cuater meter cual ta di Aruba Ports Authority, e awa tambe ta cay bao maneho di Aruba Ports Authority, e pier cu tin eynan tambe. E pier semper tabata den uzo di e piscadornan di Rancho y den cuadro di esey, ora e desaroyadornan tabata bezig, nan a cuminsa combersa cu APA riba kico ta posibel pa mehora e area pa trece actividad economico den dje.

APA na su turno a acerca DOW pa asistencia tecnico pa e projecto. “Nos a studia y wak kico ta posibel hunto cu nan, nos a conseha nan riba kico nan por haci cu e tereno pa embeyece y cuida e funcionamento di e area, e ta na Poundwise investment hunto cu APA pa sinta cu piscadornan pa garantisa cu acceso ta keda vigente,” segun director di DOW, Marlon Croes. Dus e acceso pa beach, pa subi y baha boto na lama, e acceso pa e pier y tur facilidad, esey ta e palabracion cu APA tin cu ehecuta cu e piscadornan.



Tabata tin falta di comunicacion?

E pregunta ta keda tog dicon no a informa doño di boto of piscadornan, of Stichting Rancho cu ta representa nan y bisa nan cu ta bin un projecto akinan, cu ta bay bin tal cambio etc. Pasobra cos ta mustra cu e manera con e ta wordo blokia, cu e piscadornan no lo tin e acceso akinan, dus unda e comunicacion a keda? “Nos no ta envolvi como DOW den e combersacionnan ey directamente cu piscadornan, esey ta un tarea cu Poundwise y APA tin cu haci. Pero nos a tende cu e combersacionnan cu e piscadonan ta andando, y cu aparentemente nan lo a firma un memorandum riba con y kico tin cu wordo haci pa garantisa e acceso na e piscadonan,” segun sr. Croes. E area ta keda accesibel pa publico por cana y trafico di emergencia.

E desaroyadornan no kier problema cu e piscadornan, nan kier hustamente uza nan como punto di atraccion y traha hunto pa haci e lugar atractivo.

