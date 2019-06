DOW cu informacion importante pa automobilistanan

Durante nos conferencia di prensa ayera 6 di juni 2019, a informa cu den siman binidero lo tin ceramento di caminda riba L.G. Smith Blvd entre rotonde di Hospital te cu rotonde di Superfood entrante dialuna 10 di juni 2019 te cu dia 24 di juni 2019.

– Mayan 8 di juni 2019 lo cera Juancho Irausquin Blvd for di crusada Guardian/Sun Plaza te cu rotonde di Alhambra pa pone e ultimo capa di asfalt. Lo cera e banda Oost pa asfalta e caminda completo y autmobilistanan por core riba e caminda West. E siguiente dia lo asfalta e banda West y automobilistanan por core riba e caminda Oost. Caminda lo habri dia 10 di juni 2019 bek.

Trabounan riba L.G. Smith lo wordo haci den fase.

1. Dialuna 10 di juni 2019 lo cera e caminda banda Oost for di rotonde Eagle Bowling pa rotonde du Superfood pa asina por cuminsa pone e ultimo capa di asfalt. Duracion di e ceramento akinan lo ta te dia 21 di juni 2019.

Desviacion lo ta via rotonde di Eagle Bowling direccion Hato, Caya Musica y San Miguel.

2. Diaranson 12 di juni 2019 lo cera rotonde di Superfood completo y e banda West di L.G. Smith Blvd te cu rotonde di Eagle Bowling pa asina pone e ultimo capa di asfalt. Rotonde di Superfood lo habri diadomingo dia 16 di juni 2019 y e caminda banda West lo habri te dia 21 di Juni 2019. Desviacion lo ta,pasa dilanti RWZI Bubali pa asina yega Juancho Irausquin Blvd direccion Oranjestad.

3. Dialuna 17 di juni 2019 lo cera e rotonde di Eagle Bowling completo y banda West te cu rotonde di Hospital pa por pone e ultimo capa di asfalt. Dialuna dia 24 di juni 2019 e caminda lo habri bek. Desviacion lo ta via Schotlandstraat y Caya Musica.

4. Diaranson 19 di juni 2019 lo cera e banda Oost for di rotonde di Eagle Bowling te cu rotonde di Hospital pa por pone e ultimo capa di asfalt. Dialuna dia 24 di juni 2019 e caminda lo habri bek. Desviacion ta via Schotlandstraat y Caya Musica.

5. Dialuna dia 21 di juni 2019 lo cera e banda Oost for T-kruising (TNO) te cu rotonde di Hospital pa pone e ultimo capa di asfalt y e caminda lo habri dia 24 di juni 2019. Desviacion ta via Schotlandstraat.

Mester menciona cu e trabounan riba Juancho Irausquin mester wordo completa prome cu por cuminsa cu trabounan di asfaltamento riba L.G. Smith Blvd entre rotonde di Hospital te cu rotonde di Superfood manera a menciona anteriormente.

Por ultimo ta importante pa menciona cu fechanan di trabounan riba L.G. Smith Blvd por wordo cambia si no haya inconveniencianan.

En conexion cu e trabounan menciona Mota Engil, Departamento di Obra Publico y KPA ta pidi pa tene cuenta cu e inconveniencianan cu lo por surgi pa cual nos ta pidi nos disculpa.

Comments

comments