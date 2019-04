DOW cu algun cambio na e bocht di Franse Pas

Despues di cu tabata tin un gran cantidad di accidentenan den e bocht di Franse Pas, DOW a haci cierto cambionan riba e caminda aki. Nan a pone un gran cantidad di ‘wowo di pushi’.

Sr. Marlon Croes, director di DOW a cuminsa na bisa cu e bocht ta existi pa 30 aña caba. Y si tabata tin accidente, pero no na gran escala manera cu a bin ta sosode ultimo temponan.

For di comienso di aña pa awo, a sosode 13 pa 14 accidente. Lo tin di pidi e informacion aki for di polis, pa nan por haci un analisis mas detaya. si mester haci un comparacion cu e 30 añanan prome y e 4 lunanan di e aña aki. Esey ta trece cun’e, saliendo for di e punto di bista, cu ta velocidad halto ta hunga un rol hopi grandi. Aworaki, banda di e influencia di alcohol, tin un otro fenomeno den trafico, cual ta uzo di celular.

A pone borchi grandi unda cu ta indica cu tin un bocht proximamente. A pone e ‘wowonan di pushi’ ariba e caretera. Y tambe a pone e wowo di pushi den e rijstrook, pa indica cu ora cu caba di pasa riba e ‘wowo di pushi’ aki, pa indica cu ta yegando e bocht, pa asina baha velocidad.

Pa un mas ‘in depth analysis’, lo mester haya e rapport di polis.

Sr. Marlon Croes, di DOW a sigui bisa cu no tin miho manera pa velocidad abao, cu buraconan den caminda. Ora un caminda ta smooth, e chauffeur ta bay core mas duro. No ta DOW ta percura cu e infrastructura so, pero e ta un comportacion di automobilistanan den trafico, con nan ta core.

DOW ta traha cu e 3 E-nan den trafico: Engineering, Enforcement, Educacion. E parti di Engineering ta DOW, Enforcement ta polis y e parti di Educacion ta comunidad, polis y DOW tin cu zorg pa haci mas mercadeo y con ta comporta bo mes den trafico. Y plannan tin conscientisacion pa con ta maneha nos autonan ariba nos careteranan, segun Sr. Marlon Croes, director di DOW.

