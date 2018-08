DOW a studia alternativanan di construccion pa reduccion di gasto y interes

Durante tratamento di presupuesto di DOW recientemente den Parlamento, preguntanan a wordo haci na Minister Otmar Oduber encarga cu e departamento pa locual ta alternativanan di construccion. Minister Oduber a splica cu DOW a haci hopi estudio y a prepara nan mes riba esaki y awo nan ta ‘brasa habri’ pa diferente forma alternativa/adicional pa construi cas. Esaki lo haci cu interes ta bay baha, y consecuentemente lo tin mas interes pa cumpra cas den comunidad, cual ta significa tambe mas trabou pa DOW.

Minister Otmar Oduber a splica cu den caso di FCCA por ehempel, aña pasa ainda nan tabata traha cas cu un costo di 2100 florin pa meter cuadra. Den un convenant cu a cera cu FCCA a stipula cu casnan no por ta mas cu 1800 florin pa meter cuadra. Sinembargo e casnan coscial cu nos ta trahando aworaki ta 1400 florin pa meter cuadra, pues di 2100 pa 1400. Por imagina cu pa Gobierno cu mester subsidia e casnan aki, awor lo por traha mas cas y cu mesun fondo por subsidia mas hende tambe riba nviel di cas social. ‘Ainda no ta na e punto cu kier ta, pasobra ainda e ‘piek’ di peticionnan di bouwvergunning no a drenta. Tabata 3 pa 4 luna pasa cu a entrega e cantidad di pre reservering y reservering. Consecuentemente, awo en adelante ta mira un aumento enorme y cual lo bay crece mas ainda despues cu introdcui y pusha den sector priva, e construccion di e casnan aki cu ta significa cu dentro di poco nos lo mester analisa si DOW por opera (si DOW tin suficiente capacidad) pa por ehecuta e bouwvergunning nan aki. Sino, ta papia di un ‘plan B’, cual ta encera cu na cierto momento nos ta bay busca e profesionalismo necesario den sector priva. Lo acerca architectenbureas pa busca nan servicio y laganan yuda den e proceso di bouwvergunning mientras cu e aspecto di responsabilidad y supervision semper ta keda na e toezichthouders di DOW, riba e grupo aki’, Minister Oduber a termina bisando.

Comments

comments