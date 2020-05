DOW a haya mas di 395 peticion pa trabounan di construccion di diferente compania

Director di DOW Sr. Marlon Croes den conferencia a elabora riba parti di construccion unda cu trabounan na Aruba lo bay reanuda y pa registra pa aprti di construccion mester subi e website di DOW, cu ta www.dow.aw y e link pa yega na e e-form pa yega na e informacionnan rekeri. Tin rekesitonan pa yega na esaki tanto cu bo ta registra na camara di comercio y e prome fase ta lagabo registra 25 trahado so y na e sitio ta 15 so, y tin varios otro datonan cu e documento ta pidibo. Ora manda e lista completo, lo manda pa, DIMP, DAO AZV y si e datonan bin bek for di e instancianan cu falta of no ta na realidad y aki DOW ta yamabo y kita e permiso di construccion di e persona. For di siman pasa cu a cuminsa cu e proceso un total di 395 peticion y 114 ta den control, y a kita 16 permiso debi cu falta dato. Firma y autorisa y duna ta 158. Y mas di 50 pa firma for di e director pa e proceso sigui.

Sr Marlon a menciona cu e cifranan ta, 60% di traha cas, 20% di comercial y otro 20% ta di companianan cu ta haci mantencion. Sr Marlon ta pidi pa yena e informacionnan corecto pa asina e trabou bay mas liher.

Comments

comments