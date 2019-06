DOW a conoce hopi cambio durante 90 aña di existencia

Director di DOW sr. Marlon Croes durante celebracion di 90 aña di DOW a comenta cu 90 aña ta hopi, DOW ta un di e prome institucion cu Aruba tin y e tempo ey a cuminsa den transcurso di aña cosnan a cambia. For di DOW a sali un kadaster cu awor ta un DLV, a sali un dienstdomeinbeheer, a sali serlimar, vrom cu a traha hunto cu domeinbeheer cu awor a bira DIP y tin hopi demanda cu nos comunidad ta rekeri den e ultimo añanan. Mester adapta bo organisacionnan pa cumpli cu e demanda y exigencia di comunidad y esei ta algo cu a sosode y DOW 30 pa 35 aña pasa tabata consisti di 700 hende na trabou y compara cu un DOW awe cu nos ta na un 210 pa 215. Sr Marlon a bisa cu den transcurso di 1997 pa awor aki a reorganisa DOW y den e reorganisacion aki a kita diferente tarea cu no ta pertenece mas cerca nos p.e garashi, unda awor aki tin lease di autonan d-wagen pa tene e autonan na un nivel cu tur hende por traha y no keda warda pa un d-wagen ta den bon condicion si of no y e tempo pa warda, esei ta e cambio grandi cu a haci e ultimo añanan.

Nos a haya hopi mas trabou aserca mas parke, y Aruba a cambia di pensamento unda tin linearpark, areanan di recreaccion y eseinan ta trabounan adicional cu a bin banda di mantencion di rioolering, caretera, borchi, greppel, edificio cu a bin acerca y como tal den transcurso di aña DOW a crece unda tin diferente contratista chikito trahando cu nos. Tin un total 137 contratista chikito trahando actualmente cu DOW y cada un di tres hende y ta haciendo e trabou di mantene Aruba na uno mas mihor cu cortamento di mata y demas trabounan. Como DOW y coleganan ta pensa hopi creativo con pa haci nos procesonan mas

eficiente pa e trabou keda haci cu tiki placa y e placa cu resta pa hinca den otro tareanan y esei ta e reto di mas grandi cu nos tin actualmente. Den e caso aki tin puntonan cu ta bay sufri, e.o e planta di purificacionnan den 2015 pa 2016 a hinca casi 2 miyon den e planta pa nan draai, y nan ta ekiponan cu ta draai 24/7 y dadomomento e oranan cu nan ta draai ta consumi riba materialnan. E calidad di mantencion ta bayendo atras cu consecuentemente un ekipo recientemente a haci reevaluacion y a duna un presentacion kico mester pa por tenenan draai na un manera responsabel y con pa pensa creativo pa financie y tene esakinan ta draai na un manera responsabel, esaki ta e retonan grandi cu tin actualmente. Cu nos Minister actualmente nos tin un proyecto di loke ta asfalta diferente caminda rond di Aruba unda tin demanda grandi riba esaki y den diferente bario camindanan ta wordo asfalta y e comunidad ta keda hopi contento cu esaki. Otro parti cu e comunidad ta pidi ta verkeersplateau pa controla e velocidad di vehiculonan den bario y scolnan. E trabou riba su mes ta hopi y e retonan financiero pa nos realisa cu e tiki placa mas hopi trabou pa cumpli cu e demanda di trabou ta grandi.

