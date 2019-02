Douaneronan trahando sin niun tipo di armamento di proteccion na airport

Diabierna siman pasa, SADA a informa e Minister di Finanzas, pa medio di un carta, di un reunion extraordinario na airport, for di 8 or pa 10 or di mainta. Pero mirando cu den weekend directiva a dicidi, despues di tuma nota cu e situacion na nos pais bisiña ta escalando, a opta e e ora pa no yama e reunion durante ora di trabao, pero a manda yama un conferencia di prensa pa asina vocifera nan disgusto y preocupacion pa cu e situacion na airport, pa loke ta trata e trahadonan di Cuerpo di Aduana. Sr. Eduard Maduro, lider di sindicato SADA, ta amplia.

Dia 9 di januari, un trahado di Aduana a intercepta un arma y varios bala cayente, for di un pasahero. Pasaheronan ta yegando cu armanan di candela, pero nada no ta pasa. Hopi ta kere cu no tin control di Aduana. SADA a manda un carta pa e director mustrando e cu tin cierto aspectonan pa locual ta siguridad di ambtenaarnan di Aduana, na pia di trabao. Directiva di Aduana a conseha e minister cu por elimina cierto wardanan y tambe pa elimina e ‘minimaal bezetting” cu Aduana tabata trahando cun’e pa añanan largo caba.

Esunnan cu ta biahando aworaki por ripara cu e empleadonan di aduana no tin ningun tipo di bista riba e sala di yegada, banda di e carrousel unda e maletanan ta sali y esey ta haci cu e duaneronan no por haci un profileren riba e pasaheronan. Desde 2017 SADA a haci un suplica na tanto e minister como e directiva (leiding) pa elimina e tipo di glas menciona y pone e sorto di glass cu nan si por wak e area unda e pasaheronan ta sinta warda riba nan maleta, pa asina por profila y wak kico ta “going on” pasobra esaki ta un di e trabaonan di Aduana, controla e pasaheronan ora nan yega. Lamentablemente, Sr. Maduro a reitera, esaki no a haya oido y na varios ocasion SADA a keda purba y trata di bin cu un cambio den esaki, pero esaki no a sosode.

Ora a haya e arma pa SADA awa a pasa hariña y a manda carta pa e director bisando e cu pa motibo di siguridad mester elimina e frozen glass aki lo mas pronto posibel, pero lamentablemente e director (atrobe) a bin cu e pensamento cu e no por haci nada, y cu aeropuerto tin cu dicidi. Y cu SADA lo tin cu sinta cu mannan crusa. Y despues di a ricibi e contesta di e director cu nan ta hay’e hopi zwak y sin interes den e siguridad di su personal, pasobra como director e tin sali na vanguardia di su trahadonan cu ta traha anochi y mainta, sin cu tin algun proteccion pa locual ta armamento. Nan a spera un actitud mas habri di parti di e director, pa wak e siguridad di e trahadonan di Aduana.

SADA a manda e carta cu un deadline te 31 di Januari, pero nan no a haya ningun tipo di reaccion di parti di e director. Sr. Maduro a sigui bisa cu tanto Minister di Finanzas, como Minister Presidente y Staten a wordo agrega den e carta pero di nan banda tampoco SADA a haya ningun tipo di reaccion.

Despues cu SADA a manda e carta pa Minister di Finanzas pidiendo e reunion cu mester a tuma luga dialuna ultimo, pero tampoco a haya ningun tipo di reaccion di parti di e mandatario. Y ta p’esey nan a dicidi di trece e punto aki dilanti den conferencia di prensa, enbes di yama e reunion, pa capta atencion tanto di e director di aeropuerto como di e mandatarionan y di Staten, como tambe di pueblo en general, riba e situacion penoso cu trahadonan di Aduana ta pasando na aeropuerto.

Esaki sin laga afo cu na 2016 ora cu a arma e seccion di waf na Barcadera, a palabra e tempo eynan cu e lo haci tur e ehercicionan necesario pa bay over na aeropuerto. E lider sindical ta lamenta cu nan ta mira cu den transcurso di tempo e pasaheronan a bira menos cooperado pa locual ta trata e trabao di Aduana. Aworaki na pia di trabao nan ta confronta mas problema, insulto, agresion, pero lamentablemente e leiding di Aduana no ta wak esaki.

