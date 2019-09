Douaneronan a welga buscando derecho di nan pago

Cuerpo di Aduana a drenta accion awemainta y esaki a causa consternacion tur caminda den comunidad mirando cu e cuerpo aki ta di vital importancia pa economia di nos pais. Segun sr. Maduro vocero di e sindicato SADA a declara cu e motibo principal cu e trahadonan a drenta welga tabata cu Gobierno no tabata sincero cu nan. Nan ta di opinion cu Gobierno a tuma nan haci caminda pa casi dos aña caba a priminti nan cu lo bai cumpli cabalmente cu nan pagonan pero awo direpente Gobierno a tuma otro decision bisando cu nan a haya consehonan negativo.

Cuerpo di Douane Aruba a bay den welga pa loke ta derecho di nan pago. Posted by MasNoticia.com on Wednesday, September 11, 2019

Segun Sr. Maduro ta haya logico cu e consehonan aworaki ta bai ta negativo pasobra esaki ta loke kizas e minister kier. “No por t’asina cu durante dos aña largo bo no por a cumpli y mi ta bisa cu akinan ta caminda e miembronan a mustra riba dje ta cu nan ta sinti cu a falta nan respet”, asina e presidente di SADA a duna di conoce. E falta di respet aki nan kiermen cu a tene nan na liña y berdad cu tabatin algun walk-out un par di biaha pa atende cu e tema aki pasobra no tabata haya contestanan riba nan preguntanan. Pero cada bez Gobierno ta bisa cu ta bai cumpli pues e miembronan ta sigui kere y ta sigui padilanti. E miembronan ta exigi Gobierno cu mester respeta e convenio cu a wordo firma y cu awo direpente nan duna e trahadonan un “cachi-cachi” manera Sr. Maduro ta jame, y e cuestion ta cu ta kibrando un acuerdo legitimo cu a keda regla. E miembronan tambe ta disgusta cu Minister President pa e hecho cu durante un reunion cune nan a wordo priminti tambe cu e convenio firma tin base legal y ta pisa hopi pero awo, segun Sr. Maduro, no kier haci nada y esaki tambe e miembronan ta disgusta cune. Sr. Maduro a bisa cu el a purba di tuma contacto cu Minister President na varios ocasion awemainta pero no a logra. E presidente di SADA a sigui bisa cu e no kier bai riba e declaracionnan di minister di finanzas recientemente pasobra pa dos aña caba el a priminti y ainda nada no a sosode. “Minister por skirbi 10 pagina di declaracion, pero e punto ta keda cu e no tabata sincero. Bo no tabata sincero cu nan for di day one. Ba bisa nan, ba pone enfasis cu bo ta respeta, pero na final di dia esey tabata full un smoke-screen den manera di bisa pa purba pasa nos un fastball tras di nos lomba”, Sr. Eduard Maduro di SADA a declara. E miembronan ta dicidido y a mustra cu nan no lo bai traha te na momento cu no bini un cambio di postura di parti Gobierno ja cu e miembronan di Aduane ta cansa, fada, harta y disgusta pa e manera cu nan a wordo engaña y esaki tanten cu no tin un claridad riba e situacion aki nan lo keda den welga. Sr. Maduro a duna di conoce cu e por bisa cu tur post caminda miembronan di Aduana mester traha ta plat. “Anos semper a traha cu sinceridad. Nos ta sincero ainda y esey mi ta kere cu ta un ehempel cu mester tuma y ora bo priminti bo tin cu cumpli. No priminti dos aña largo anto despues bo ta bin cu un otro motibo, pa nos no bisa excuus pa no cumpli. Pasobra sino mester a bisa for di day on caba. Kiermen sea sincero cu e hendenan aki cumpli cu nan anto mi ta bisa na final di dia, no ta ami, no ta e coleganan, no ta Gobierno ta e pais ta sali den desventaha pasobra danki na Gobierno, puntonan strategico di control ta plat na e momentonan aki”, Sr. Eduard Maduro di SADA a finaliza bisando.

Comments

comments