Douane ta maneha diferente tarifa di invoerrechten

Pa loke ta trata sistema di cobransa Aduana ta haci uzo di nan tarifa van invoerrechten, un internationale namenlijst. Douane ta cobra na dos manera. Sr. Roderick Croes Director di Departamento di Aduana ta splica.

Un di e procedura envolvi cu Aduana pa cobra ta e Specifiekrecht y un cu ta cobra pa balor. E specifiek recht loke ta wordo cobra per liter, kilo, entre otro. E di dos forma di pago na Aduana ta un porcentahe di e balor di e producto. Esey ta e dos maneranan di cobra. Pero naturalmente den caso cu un hende a cumpra un producto mas grandi por ehempel un tv e ora mester paga mas caminda cu e tarifa no ta cambia pero si e doaunewaarde. Pa bay cobra invoerrechten mester tene cuenta cu e buki di ley cu ta bisa e waarde ta consisti di cost, insurance and freight. Locual cu e cliente a paga pa e producto, na e , unda ta tuma na cuenta e pago di e seguro, e carga y tur esey ta cera duoanewaarde , anto departamento di Aduana di Aruba ta cobra un porcentahe a base di esey.

Aspectonan manera hanchura cu haltura no tin di haber cu Aduana, unda cu ta cobra e duoanewaarde y specifiekrecht, cual ta standard. Si tin otro instancia cu ta cobra pa peso cu hanchura etc, den caso atrobe di un television grandi esey ta otro companianan di carga y transporte cu ta haci esaki.

Naturalmente riba un caso asina Aduana semper ta hisa tarifa pasobra cu e vrachtkosten ta bay subi y e porcentahe cu pa Douane ta standard aunke e porcentahe ta keda mes cos, e douanewaarde lo subi door cu e bedrag ta mas halto.

E tarifanan por wordo haya pa henter publico riba e website di departamento di Aduana, y e ta mustra tur e informacion y tur e leynan cu ta contemple den e proceso aki anto ta bon pa pidi na esun encarga di e transportacion pa haya e breakdown di e gasto anto e ora nan mes por tin un idea di cuanto ta bay Sali e gasto na Aduana.

Si tin algun pregunta riba esaki riba e mesun website departamento di Aduana ta duna anytime por haya un respons . Pa pone un proceso di keho ta bezig pa pone e opcion aki riba website tambe, caminda cu clientenan tin esaki disponibel.

Finalmente Sr. Roderick Croes ta seƱala riba esaki cu mester zorg pa no tin hende cu por haci mal uzo di un sistema di keho, por ehempel den caso cu por bin na contra de un ambtenaar cu a haci su trabou y mester a cobr’e, anto tur esaki ta bay wordo mitiga mas cu ta posibel.

Tin cu bisa cu Duoane no por para responsabel pa un tercer persona. unda cu nan ta haci un keho na Douane anto e fout lo bin for di e broker kisas, aunke no di mala fe pero unda cu ta keda un negoshi entre e cliente y e broker unda departamento di Aduana solamente t’ey pa cobra e invoerrechten, segun Sr. Roderick Croes, director di Aduana.

