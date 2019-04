Douane lo manda tur yate procedente di Venezuela bek

Departamento di Aduana Aruba y “Commissie Grensopening Venezuela” a informa cu ta hopi importante pa tur persona corda y compronde cu e frontera entre Venezuela y Aruba ta sigui cera. Ta nifica tambe cu ningun barco, yate of carga (cumpra na Venezuela) por sali legalmente for di Venezuela cu destino Aruba of vice versa.

Apesar cu e frontera entre Aruba y Venezuela ta cera, ta constata cu tin diferente embarcacionnan di placer ta riesga di sali for di Venezuela pa Aruba.

Departamento di Aduana ta informa tur persona cu tin pensa di of a cumpra un barco, yate of carga y opta pa core e riesgo di bin Aruba for di Venezuela mientras cu e frontera ta cera, cu lo manda tur bek Venezuela sin ningun excepcion.

Comments

comments