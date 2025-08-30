Minister Cicilia ta kere firmemente den sigui inverti den e desaroyo di talento humano

Recientemente, mr. Marjanne Jarzagaray-da Silva y mr. Brenda Mardenborough a gradua pa nan opleiding como wetgevingsjurist (“Certified Legislative Lawyer”). Dia 27 di augustus 2025 nan a ricibi nan certificado na Departamento di Asuntonan Huridico (DWJZ) for di Minister di Husticia, mr. Arthur Dowers. Diabierna atardi nan tabata cerca Minister Wendrick Cicilia pa asina combersa riba posibel modernisacion di e leynan di aviacion.

E estudio “Certified Legislative Lawyer” ta un estudio specialisa cu duracion di un aña, cu ta prepara e huristanan di Aruba, Corsou y Sint Maarten den redacta legislacion. Durante e estudio, e participante ta haya conocemento profundo den tecnica legislativo y derecho constitucional, combina cu entrenamento practico den traha conceptonan di ley. Ademas, e estudio ta contribui na aumenta e cantidad di huristanan legislativo cualifica, cual ta un experticio cu actualmente ta den scarsedad na tur e islanan di Reino Hulandes.

Tanto mr. Marjanne Jarzagaray-da Silva como mr. Brenda Mardenborough ta trahando como “juridisch beleidsmedewerkers” na Departamento di Aviacion Civil di Aruba. E industria di aviacion ta un sector altamente regula, compleho y dinamico, cu ta nifica cu constantemente mester actualisa y adapta e leynan na normanan internacional.

E echo cu Departamento di Aviacion Civil tin den su ekipo dos hurista cu e combinacion unico di specialismo den aviacion y formacion como ‘wetgevingsjurist’, ta un logro sobresaliente cual lo yuda grandemente pa e departamento sigui cumpli y actualisa e leynan di aviacion di Aruba.

Mirando e importancia di e industria di aviacion di Aruba pa nos turismo y nos economia, y mirando e rol cardinal di Departamento di Aviacion pa Aruba su infrastructura y ecosistema di aviacion, Minister Cicilia ta kere firmemente den sigui inverti den e desaroyo di talento humano na e Departamento aki. Minister Cicilia ta gradici Departamento di Asuntonan Huridico (DWJZ), cu a contribui pa haci posibel e participacion di e huristanan den e formacion importante aki.

Minister Cicilia a felicita mr. Jarzagaray-da Silva y mr. Mardenborough pa nan logro, y a dedica palabranan special na mr. Jarzagaray-da Silva, cu a gradua Cum Laude. Minister Cicilia tin e confiansa cu nan conocemento nobo lo tin un impacto positivo riba e desaroyo legislativo di aviacion na Aruba.