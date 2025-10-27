Internacional: Segun e corant di Paris Le Parisien. Fiscal di Paris, Laure Beccuau, a anuncia diadomingo cu e detencionnan a wordo haci diasabra anochi pa e brigada di elite anti gang di e ciudad. Fiscal a bisa cu un di e sospechosonan a keda deteni na Aeropuerto Roissy mientras e tabata purba bandona e pais.
Fiscalnan a bisa cu mas cu 100 investigado tabata rib’e caso mientras autoridadnan tabata core pa recupera e joyanan horta y identifica esnan envolvi den e atraco masivo.
E ladronicia a baha diadomingo ultimo paden di Apollo Gallery. E sospechosonan a usa un basket lift pa subi e parti pafo di e museo, a forsa habri un bentana, a kibra un vitrina di glas y a huy cu e joyanan di corona balora na mas o menos $102 miyon.
Henter e operacion a tuma menos cu ocho minuut. E director di Louvre a yama e ladronicia un “fracaso teribel,” y e museo a wordo cera despues di e atraco.
Fiskalnan tambe a critica e filtracionnan trempan di medionan di comunicacion tocante e detencionnan, advertiendo kc nan por interveni cu esfuersonan continuo pa sigui e resto di e sospechosonan y localisa e joyanan perdi.